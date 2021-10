CzechTourism představuje Česko na EXPO 2020 v Dubaji pomocí virtuální reality

Česka republika se na světové výstavě EXPO Dubaj 2020 prezentuje prostřednictvím virtuální reality. Její návštěvníci se po nasazení VR brýlí ocitnou v bazénu v Mariánských Lázních, na moravské vinici nebo na skalách v Českém ráji. Expozice s názvem „Česká terapeutická krajina“ je od 1. do 22. října první rotační expozicí v Českém pavilonu „Czech Spring“.

CzechTourism Day odstartoval dění v Českém pavilonu na EXPO v Dubaji

CzechTourism day zahájil 5. října 2021 sérii akcí, které budou během celého následujícího půl roku probíhat v Českém pavilonu Czech Spring na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Lázeňského workshopu, tiskové konference k marketingovým aktivitám agentury CzechTourism na Blízkém východě a networkingového večera se zúčastnily čtyři desítky zástupců cestovních kanceláří a touroperátorů, které přivítal velvyslanec České republiky v SAE Jiří Slavík, generální komisař české účasti na EXPO František Jiří Potužník, náměstek sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR David Koppitz a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

„Během workshopu, tiskové konference i networkingového večera v rámci CzechTourism Day jsme od místních cestovních kanceláří a partnerů získali skvělou zpětnou vazbu. Díky otevření hranic a téměř 100% proočkovanosti je velká šance, že turisty z Dubaje uvidíme v Česku už před koncem letošního roku,“ uvedl Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

„Nesmírně si vážíme toho, že jsme se po mnoha dlouhých měsících mohli osobně účastnit akce zaměřené na tak krásnou destinaci, jakou je Česká republika. Během workshopu jsme měli možnost projednat s našimi stávajícími i novými partnery možnosti spolupráce a já věřím, že v následujícím období vypravíme za nevšedními zážitky v srdci Evropy co možná nejvíce turistů,“ uvedl Rafeeq Mohammad, generální ředitel ITL World.

„Česká republika je na Blízkém východě dobře známá jako lázeňská a wellness velmoc. Jsem hrdý na to, že naše tři nejznámější česká lázeňská města získala statut UNESCO pod společnou značkou Great Spa Towns of Europe a věřím, že prezentace českých lázní na světové výstavě EXPO pomůže k dalšímu posílení našich pozic na Blízkém východě. Je to trh, který má vysoký potenciál a strategický význam pro příjezdový turismus do České republiky,“ vysvětluje Jan Herget, ředitel CzechTourism a doplňuje: „V roce 2022 se marketingová strategie zaměří na „Tradice České republiky“, protože například české Vánoce, jsou jedním z nejvíce pohlcujících a magických období, které mohou cestovatelé v České republice zažít.“

CzechTourism na Blízkém východě Agentura CzechTourism propaguje Českou republiku prostřednictvím svého zastoupení v Dubaji. Hlavními trhy jsou Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Kuvajt a Katar. Hlavním komunikačním cílem na Blízkém východě je představení České republiky jako ideální letní destinace s příjemným mírným podnebím a zelenou přírodou pro rodiny s dětmi. Dalším tématem je zaměření na lázeňství jak z pohledu wellness, tak i zdravotního turismu (např. estetické operace). V roce 2019 Česká republika přivítala 30.000 turistů ze Spojených arabských emirátů s průměrnou délkou pobytu přibližně 3–4 dny a více než 27.000 cestujících ze Saúdské Arábie s maximální délkou pobytu přibližně 5–6 dní.