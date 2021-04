CzechTourism: Cestovnímu ruchu by prospěl jasný plán rozvolnění

Praha - Cestovnímu ruchu by podle státní agentury CzechTourism prospěl jasný plán rozvolňování, a tedy zpřístupňování ubytovacích služeb či památek, aby se návštěvnost nekoncentrovala pouze v hlavní sezoně. Agentura má připraveny podpůrné aktivity pro turismus, které spustí, jakmile stávající opatření pominou. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel CzechTourism Jan Herget.

V rezervacích ubytování jsou podle Hergeta lidé zatím opatrní, do konce června se pohybují mezi 20 a 34 procenty. V hlavní sezoně se ale dá očekávat změna, čemuž nasvědčují rezervace na poslední červnový víkend, které někde dosahují k 50 procentům. Největší zájem je podle Hergeta o Jihočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

V kampani #světovéČesko chce v domácích turistech probudit chuť cestovat po České republice a inspirovat je k návštěvě méně známých míst.

Co se týká letenek, lidé je podle Hergeta hledají, ale nezamlouvají. Rezervace pro období červen až září jsou na minimálních hodnotách. Je to podle něj zejména z důvodu změny zákaznického chování, kdy lidé budou letenky kupovat spíše na poslední chvíli. Počty turistů, kteří v nejbližších měsících zavítají do Česka leteckou dopravou, budou podle Hergeta nízké. Lidé budou spíše využívat vlastní automobilovou dopravu.

Hned po uvolnění má proto CzechTourism připravenu kampaň Restart za 8,7 milionu korun. Cílem je do tuzemska přilákat cestovatele z okolních zemí a dále Nizozemska, Maďarska a Ukrajiny. Lákat je agentura bude na hrady a zámky, města, lázně, ale třeba také gastronomii. Na kampaně a zahraniční marketingové aktivity má CzechTourism nachystáno 100 milionů korun.