CzechToll připravuje opatření na zmírnění kolon po spuštění mýta

Praha - Stát společně s budoucím správcem mýtného systému firmou CzechToll dnes představí opatření, která by měla zmírnit hrozící dopravní komplikace po spuštění nového mýta. Kvůli pomalým registracím dopravců totiž od prosince na dálnicích hrozí mnohakilometrové kolony. U hranic mohou podle CzechTollu dosahovat až ke 40 kilometrům.

Do začátku tohoto týdne bylo do nového mýtného systému zaregistrováno zhruba 234.000 nákladních vozidel. CzechToll však očekává, že dalších více než 220.000 ještě bude potřeba přihlásit. Nové mýto přitom bude spuštěno už 1. prosince.

Problémy jsou především s přihlašováním malých dopravců s méně než deseti auty. Ti dosud zaregistrovali 37.000 automobilů, což je asi 12 procent z očekávaného počtu. Pomalu se registrují také zahraniční dopravci, zejména z Polska, Rumunska a Německa.

CzechToll proto na začátku prosince očekává velký nápor dosud nepřihlášených dopravců u obchodních míst. To povede k velkým frontám a kolonám na dálnicích. Nejhorší situace se dá očekávat u hranic. Podle dopravního modelu CzechTollu například na česko-slovenském hraničním přechodu Lanžhot na Břeclavsku na dálnici D2 se mohou tvořit fronty až 44 kilometrů. Kritická situace bude také v Bohumíně na D1 (40 kilometrů).

Příští správce mýta proto chce společně s ministerstvem dopravy a policií vytvořit sadu opatření, které by kolony měly zmírnit. Generální ředitel CzechTollu Matej Okáli ovšem upozornil, že opatření kolonám nezabrání, měly by je pouze zmírnit. Zapojit by se měla i policie.

Registrace do nového systému začala 22. září. Přihlášení je možné prostřednictvím provozovatelů palivových karet, dále na 200 obchodních distribučních místech, na pobočkách Hospodářské komory nebo přes internet. Dopravci po zaevidování údajů o vozidle a firmě musí složit vratnou kauci za palubní jednotku 2468 korun. Při přihlašování na obchodních místech ji dostanou hned, při registraci přes internet v průměru do dvou až tří dnů.