Czechoslovak Group loni zdvojnásobila hrubý provozní zisk na 5,62 mld. Kč

Praha - Na více než dvojnásobek loni meziročně stoupl hrubý provozní zisk (EBITDA) průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group (CSG), když dosáhl zhruba 5,62 miliardy korun. Tržby skupiny podle konsolidovaných výsledků vzrostly o tři čtvrtiny na 24,93 miliardy. CSG to oznámila dnes v tiskové zprávě. Na růstu se podle skupiny podílela válka na Ukrajině, která začala loni v únoru. Do CSG patří totiž mimo jiné firmy ze zbrojního a obranného průmyslu.

"Vzhledem k tomu, že společnosti CSG jsou významnými výrobci pozemní techniky či dělostřelecké munice, registrovaly silný nárůst poptávky. V současnosti je jejich produkce vyprodána na několik let dopředu," sdělil mluvčí skupiny Andrej Čírtek.

V závěru roku 2022 získala CSG 70procentní podíl v italském výrobci malorážové munice Fiocchi. Pokud by se do loňských výsledků CSG započítaly i výsledky Fiocchi za celý rok, činily by loňské tržby holdingu 33,29 miliardy korun a EBITDA 7,38 miliardy Kč.