CzechInvest podpoří bezpilotní letadlo i družicový věrnostní program

Kosmický inkubátor ESA BIC podpoří další čtyři startupy. Jeden se bude inkubovat v Praze, zbylé tři v Brně. Dosud touto „líhní” prošlo nebo jí aktuálně prochází 29 startupů nejrůznějšího zaměření.

GroudCom, Mobis0ne, Uneeqly a Zaitra. To jsou čtyři startupy, které nově vstupují do inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA BIC) v Praze a v Brně. Získají finanční podporu ve výši padesát tisíc eur, konzultace a poradenské služby od profesionálů z agentury CzechInvest a inovační agentury JIC po dobu až dvou let. Startupům se otevírá možnost výrazně posunout rozvoj svých produktů – tedy pozemní komunikační stanici, bezpilotní letoun, věrnostní aplikaci využívající družicová data a aplikaci pro správu lesů.

Inkubaci v pražském inkubátoru ESA BIC pod vedením CzechInvestu absolvuje firma Uneeqly. Ta přichází s mobilní platformou, která je snadno použitelná malými a středními podniky a umožňuje jim zacílit jejich nabídky bez využití osobních dat, nahrazuje je totiž družicovou navigací. „Naše platforma umožní zejména menším podnikatelům a provozovnám promovat své aktuální slevové akce či jiné nabídky v reálném čase. Na Uneeqly tak své potenciální zákazníky může dle lokality a preferencí oslovit například majitel restaurace, kavárny, cukrárny, malého obchodu, fitness či kosmetického salonu. Svým zákazníkům zde budou moci nabídnout také dlouhodobé výhody bez nutnosti registrace,“ představuje startup jeho zakladatel Ctibor Duda. V inkubátoru ESA BIC chce firma zdokonalit využití geolokačních služeb a nastartovat svůj byznys.

Další tři firmy – GroudCom, Mobis0ne a Zaitra se budou inkubovat v Brně. GroundCom Jakuba Lajmona se zaměřuje na malé družice. Firma chce vytvořit celosvětovou síť pozemních stanic a zajistit tak komunikaci se Zemí a zkvalitnit kontrolu přijatých dat. Svůj produkt startup za pomoci inkubátoru ESA BIC plánuje dotáhnout do fáze, kdy ho budou aktivně používat firmy provozující malé družice.

Podporu získává také Mobis0ne z Kunovic, za níž stojí francouzský inženýr a zkušený expert na aerodynamiku Etienne Vandame, který se navrhování dronů a letadel věnuje přes dvacet let. Inkubátor ESA BIC mu pomůže vyvinout kompletní bezpilotní letadlo včetně dokovací stanice. Má být nenáročné na spotřebu energie a na provozní náklady.

Poslední, kdo do inkubátoru nyní vstupuje, je projekt Zaitra. Ten nastartovala účast v soutěži Copernicus Hackathon v roce 2019. Cílem firmy je na základě družicových dat vyvinout nástroj, který pomůže vlastníkům nebo správcům lesů a další vegetace předcházet následkům lesních škůdců nebo sucha.

Od roku 2016, kdy ESA otevřela v Česku svůj první podnikatelský inkubátor, tuzemskou sítí ESA BIC prošlo nebo aktuálně prochází 29 startupů nejrůznějšího zaměření. „Do naplnění kapacity inkubátoru zbývá ještě pět míst, které zaplníme nejpozději do poloviny příštího roku. Nyní před sebou máme další kolo výběru. V Česku máme dobře našlápnuto, našim startupům se daří. Výroba pro vesmír je náročná, ale má obrovskou přidanou hodnotu a potenciál,“ říká Michal Kuneš z ESA BIC Prague.