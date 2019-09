CzechInvest loni sjednal investice za 36 miliard Kč, meziročně klesly

Praha - Zhruba 36,7 miliardy korun plánují investovat v Česku zahraniční i české firmy. Státní agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest loni dojednala 82 nových investičních záměrů, každý pátý se přitom orientoval na technologie nebo výzkum a vývoj. ČTK o tom informovala mluvčí CzechInvestu Petra Sivová. V meziročním srovnání se však výše investic zhruba o 26 miliard snížila a poprvé za pět let také klesl počet projektů pod 100. Pokles dojednaných investic oproti předcházejícím letům podle Sivové způsobila složitější situace na českém trhu práce.

Kvůli nedostatku pracovní síly někteří investoři umisťují své aktivity do jiných zemích střední a východní Evropy, uvedla agentura. Podle Sivové se proto CzechInvest orientuje na ty investice, které budou přínosnější pro české hospodářství, nikoliv na ty, jež dosud znamenaly zejména vysoké počty méně kvalifikovaných pracovních míst.

Zájmem státní agentury je podle pověřeného ředitele Patrika Reichla to, aby investice přinášely do ČR nové technologie a naplňovaly potřeby daného regionu. "V příštích letech chceme aktivněji oslovovat a vyvolat zájem investorů například z oblasti letectví, vývoje softwaru či pokročilých automobilových technologií, jako jsou například samořiditelná auta," uvedl. Věří, že k tomu pomůže i novela zákona o investičních pobídkách, nedávno schválená vládou, která stanovuje nová pravidla.

Pobídky by měly být například nově dostupné pro firmy, jejichž projekty mají vyšší přidanou hodnotu a věnují se i výzkumu a vývoji. Šanci budou mít také investice, které budou směřovat do hospodářsky problémových regionů. Firma, jež pobídku získá, musí například nově zaměstnancům zajistit mzdu alespoň ve výši průměrné mzdy v kraji.

Nejvíce investic loni zprostředkovaných CzechInvestem zamíří do plastikářského, kovodělného a kovozpracujícího průmyslu a výroby motorových vozidel; nejčastěji do Moravskoslezského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. Největším dojednaným investičním záměrem loňského roku bylo rozšíření výroby světel do automobilů firmy Varroc Lighting Systems v Bohumíně a Novém Jičíne za 2,5 miliardy korun.

Z high-tech investic to bylo podle Sivové například rozšíření a diverzifikace výroby elektroniky do elektromotorů firmy ZF Electronics Klášterec v Kadani za dvě miliardy korun. Za další významný projekt označila rozšíření činnosti centra opravy a údržby civilních letadel firmy JOB AIR Technik v Kopřivnici za 205 milionů korun.

Nejčastěji pocházejí zahraniční investoři co do počtu investic z Německa, Japonska a Velké Británie. Na čtvrtém místě je Čína, jejíž dojednané investice s pomocí české agentury dosáhly 3,8 miliardy korun. Nejvíce projektů loni dojednal CzechInvest nicméně s tuzemskými firmami, a to 47 projektů za 23,1 miliardy korun.

Investice dojednané v letech 2011-2018:

Rok Počet projektů Výše investic (mil. CZK) Výše investic (mil. USD) Počet pracovních míst 2014 147 86 956,14 3 881,97 16 842 2015 106 44 969,56 1 829,71 14 040 2016 100 61 510,96 2 517,64 12 097 2017 106 62 996,22 2 789,22 12 116 2018 82 36 687,66 1 688,30 6 146

Investice dojednané v roce 2018 - dle regionu:

Region Počet projektů Výše investic (mil. CZK) Výše investic (mil. USD) Počet pracovních míst Moravskoslezský 13 5 876,87 270,44 489 Jihomoravský 9 2 303,75 106,01 377 Ústecký 9 7 112,90 327,33 895 Olomoucký 6 1 104,30 50,82 342 Středočeský 6 6 347,07 292,09 817 Plzeňský 5 1 999,71 92,02 705 Zlínský 5 1 818,88 83,70 261 Královéhradecký 4 1 091,62 50,23 160 Liberecký 4 1 292,91 59,50 628 Hl. m. Praha 4 742,50 34,17 431 Vysočina 4 1 407,22 64,76 310 Jihočeský 3 699,51 32,19 185 Pardubický 2 407,41 18,75 40 Karlovarský 1 105,25 4,84 40 Vícero 7 4 377,77 201,47 466

Zdroj: CzechInvest