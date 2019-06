CzechInvest dočasně povede Reichl, šéf jimoravské pobočky

Praha - Vládní agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest dočasně od pondělí 1. července povede Patrik Reichl, dosavadní ředitel jihomoravské regionální kanceláře. ČTK to potvrdila náměstkyně ministra průmyslu a dočasná ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková. Ve vedení agentury bude Reichl do té doby, než bude vybrán nový generální ředitel, který má řídit už sloučené agentury CzechTrade a CzechInvest. Konkurz by měl být vypsán v závěru letošního roku.

Reichl loni čelil kritice, že v amatérských videích parodoval své nadřízené a glosoval českou politickou situaci. "Tehdejší vedení agentury z kauzy vyvodilo důsledky a Patrik Reichl byl potrestán dočasným snížením osobního ohodnocení," řekla ČTK Jirotková. Řízením agentury Reichla nyní pověřil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). ČTK Reichla ohledně nástupu do funkce telefonicky kontaktovala, odpověděl však, že ho nechce komentovat.

Server Info.cz loni v únoru popsal některá z Reichlových videí ve stylu Kancelář Blaník, kde například předstíral, že hledá nového generálního ředitele agentury. "Ty vo*e, ti kluci i kdyby vyháněli imigranty vlastníma rukama, tak ve vedení CzechInvestu neuspějou," citovalo Info.cz Reichla. Ředitele CzechInvestu Karla Kučeru odvolal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO). Reichl podle serveru pak vyjmenoval, jaké by měly být podle něj hlavní požadavky na ředitele - "nebýt úplatný, naopak být odolný vůči peticím zaměstnanců a hlavně - vydržet alespoň jedno volební období".

Jirotková je přesvědčena, že tato parodující videa Reichlovy dlouholeté odborné a manažerské zkušenosti ani velmi dobrou znalost CzechInvestu nesnižují. "Tyto znalosti a dovednosti zcela jistě zúročí především v době, kdy agenturu čeká kromě standardní agendy rovněž stěhování a pravděpodobně také slučování s agenturou CzechTrade," odpověděla na otázku, proč si vedení MPO vybralo právě jeho.

Reichl působil v agentuře CzechInvest od roku 2005 nejprve jako ředitel jihomoravské kanceláře. Později byl ředitelem Divize regionů a v letech 2010 až 2012 zastával pozici náměstka generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. Z této pozice byl ale v roce 2012 odvolán po skandálu vedení agentury s několikamilionovou zakázkou na vyhledávání průmyslových nemovitostí pro zahraniční investory firmě Glafin s vazbou na jednoho z tehdejších sponzorů Věcí veřejných.

Podle článku České pozice z roku 2012 spolu s dalším odvolaným kolegou patřil k nejhlasitějším kritikům zmíněného projektu, který tehdy prosazoval generální ředitel agentury Miroslav Křížek. Tehdejší ministr průmyslu Martin Kuba podle médií Křížka pouze pokáral a ten soutěž zrušil. Někdejší mluvčí CzechInvestu Štěpánka Filipová, která se nyní vrátila na ministerstvo průmyslu jako mluvčí, České pozici odpověděla, že za odchodem Reichla stál rozdílný pohled na plánovanou restrukturalizaci CzechInvestu. V roce 2014 se Reichl na pozici ředitele jihomoravské kanceláře vrátil.