Czech Press Photo vyhrál snímek masového protestu proti Babišovi

Praha - Fotografií roku 2019 se stal snímek z červnové demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi na Letenské pláni v Praze. Autorem snímku je Lukáš Bíba z mediálního domu Economia. Nad Letnou zaplněnou tisíci demonstrantů na ní vlaje česká vlajka, která zabírá velkou část fotografie. Pořadatelé dnes výsledky 25. ročníku soutěže vyhlásili na Staroměstské radnici, kde se bude konat také výstava vybraných fotografií. Ve dvou z osmi kategorií zvítězili reportéři České tiskové kanceláře (ČTK).

"Vítězná fotografie jedné z masových demonstrací proti českému premiérovi je symbolem složité politické i společenské situace v zemi. Třicet let po pádu komunismu je společnost opět rozdělena: na jedné straně dochází k vášnivým protivládním protestům a na straně druhé si vládní strana udržuje nejvyšší preference. Vítězný snímek obsahuje emoce i klade otázky, a to jednoduchým, působivým a do paměti na první pohled vrývajícím se způsobem," uvedla za porotu Daniela Mrázková.

"Stejně jako většina mých kolegů jsem se snažil zachytit protesty na Letné ze všech možných úhlů. Nejprve jsem fotil dole u pódia a pak jsem využil přístupu nahoru na střechu Molochova, odkud bylo možné získat fotku 250.000 lidí. Fotili jsme podobné scény - od protestujících pod námi přes piknikující na okraji střechy až po lidi mávající vlajkami na x způsobů," popsal vznik fotografie roku Bíba.

V kategorii Lidé, o kterých se mluví, získal první místo Roman Vondrouš z ČTK za sérii snímků Premiér v Bílém domě, na níž zachytil pracovní cestu Andreje Babiše (ANO) do Spojených států amerických. V kategorii Portrét má první místo Kateřina Šulová za působivý snímek operní pěvkyně Soni Červené. Ta dnes cenu autorce sama předala.

Mezinárodní porota vybrala oceněné z téměř 4000 přihlášených příspěvků od 270 autorů. Hlavní vítěz a držitel titulu Fotografie roku bodoval i v kategorii Aktualita, kde se umístil na druhém místě. První byl v této kategorii Matej Kalina z News and Media Holding. Snímek se jmenuje Do očí vraha a je na něm v obklíčení novinářů Miroslav Marček, který se přiznal k vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka.