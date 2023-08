Czech Open vyhrál maďarský golfista Bertényi, třináctiletý Klein skončil čtvrtý

Beroun - Vítězem golfového turnaje Czech Open v Berouně se stal devatenáctiletý Maďar Bence Bertényi s náskokem dvou ran před Matějem Bačou. Třináctiletý český talent Louis Klein neudržel dělené první místo po třetím kole a klesl na čtvrtou příčku. O pět let starší David Tomi, který s ním byl v čele po sobotním programu, skončil třetí.

Turnaj s dotací 600.000 korun ovládli amatéři. Nejlepším profesionálem byl na šestém místě Lukáš Tintěra, který zaostal za Bertényim o devět ran. Maďarský mladík zvládl poslední kolo na 66 ran.

"Jsem nadšený. Hlavně z toho, jak jsem zvládl finálové kolo. Nebylo to ani trochu snadné, pořád jsem se snažil koncentrovat, ale pár chyb jsem udělal. Měl jsem pak i kus štěstí, protože když jsem ránu pokazil, míček skončil v pozici, ze které jsem vše zachránil," uvedl Bertényi v tiskové zprávě.

Coby amatér obdržel 20.000 korun, větší odměnu inkasovat nemůže. Také loni měl Czech Open zahraničního vítěze, jímž byl francouzský účastník elitního evropského okruhu Julien Brun.

Bača se probojoval na druhé místo díky svému nejlepšímu kolu v turnaji na 67 ran. "Udělal jsem jedinou chybu na pětce a bylo z toho jediné bogey v kole. Pár šancí jsem ještě neproměnil, ale povedl se mi finiš dvěma birdie na sedmnáctce a osmnáctce. Nekoukal jsem na to, jestli můžu jít do vedení. Soustředil jsem se na vlastní hru," řekl Bača.

Klein ztratil na vítěze čtyři rány. "Tohle kolo se nepovedlo. Na dvojce a trojce jsem špatně zvolil hůl. Měl jsem možná hrát víc na jistotu, ale místo toho riskoval. Tentokrát se mi moje hra na riziko nevyplácela," konstatoval.

"Bylo to takové chaotické a nervózní kolo. Přitom jsem se na to těšil. I na to, že si zahrajeme společně s Louisem, ale možná nám to oběma trochu uškodilo," přidal Tomi. Oba se příští týden představí na turnaji elitního evropského okruhu Czech Masters na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu.

Výsledky golfového turnaje Czech Open v Berouně

(par 72, dotace 600.000 Kč):

1. am. Bertényi (Maď.) 270 (64+70+70+66), 2. am. Bača 272 (68+69+68+67), 3. am. Tomi 273 (72+62+68+71), 4. am. Formánek 274 (66+69+70+69), am. Klein 274 (72+66+64+72), 6. Tintěra (všichni ČR) 275 (67+70+69+69).