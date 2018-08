Vysoký Újezd (Berounsko) - Czech Masters na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu zahájila nejlépe čtveřice golfistů včetně slavného Američana Johna Dalyho, kteří zahráli osm ran pod par. Nejlepší tři domácí hráči Filip Mrůzek, Ondřej Lieser a Jan Cafourek jsou na turnaji série European Tour s dotací milion eur na děleném 41. místě.

Hřiště s parem 72 v dnešním úvodním kole zvládlo na 64 ran kvarteto Daly, Angličan Callum Tarren, Gavin Green z Malajsie a vítěz Czech Masters z roku 2015 Thomas Pieters z Belgie, jenž na Berounsku bojuje o nominaci do evropského týmu pro Ryder Cup.

Dvaapadesátiletý bouřlivák Daly, vítěz British Open a PGA Championship z 90. let, zahrál birdie na prvních třech jamkách a zaznamenal své nejlepší kolo na European Tour za posledních deset let.

O úder zpět se dělí o páté místo pět golfistů, desátá pozice patří devítce hráčů včetně bývalé světové jedničky Lee Westwooda z Anglie a vítěze tří majorů Pádraiga Harringtona z Irska. První kolo naopak nevyšlo loňskému vítězi Haydnovi Porteousovi z JAR, jenž je se skóre +1 na 87. místě.

Z dvanáctky českých golfistů se nejvíce dařilo trojici Mrůzek, Lieser, Cafourek, kteří zahráli tři rány pod par a dělí se o 41. pozici. Mrůzek se předloni stal dosud posledním Čechem, jenž na Czech Masters prošel cutem. Dnes turnaj zahájil ve flightu se slavnými Angličany Westwoodem a předloňským vítězem Masters v Augustě Dannym Willettem.

"S Westwoodem jsme si hodně povídali, je to vážně gentleman. Bavili jsme se o všem možném. Willett je trochu svůj, moc toho nenapovídá, ale jsou to fajn hráči a bylo to super. Atmosféra byla skvělá, myslím, že tu bylo hodně lidí," uvedl Mrůzek, jenž má letos na kontě tři výhry na domácí Czech PGA Tour.

Hned v první den turnaje padla hole in one, o kterou se postaral Němec Alexander Knappe. Devětadvacetiletý golfista zahrál na jeden úder tříparovou jamku číslo sedm na 171 metrů a získal od partnera turnaje postel v ceně 40.000 eur, což je více, než si dosud letos vydělal na odměnách.

Golfový turnaj Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu (par 72, dotace 1 milion eur) - po 1. kole:

1. Pieters (Belg.), Daly (USA), Tarren (Angl.), Green (Malaj.) všichni 64, 5. Pavan (It.), Slattery (Angl.), Elvira (Šp.), Winther (Dán.), Pulkkanen (Fin.) všichni 65, ...41. Mrůzek, Lieser, Cafourek všichni 69, 65. Tintěra 70, 87. Kořínek, Gál oba 71, 110. Matuš, Suchan oba 72, 130. Zach 73, 138. Tichý 74, 143. Pospíšil 75, 156. Dědek (všichni ČR) 79.