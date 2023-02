Cyklokrosařka Zemanová ukončila čekání na medaili z MS, v třiadvacítce má bronz

Mistrovství světa v cyklokrosu, ženy do 23 let, 5. února 2023, Hoogerheide, Nizozemsko. Kristýna Zemanová.

Mistrovství světa v cyklokrosu, ženy do 23 let, 5. února 2023, Hoogerheide, Nizozemsko. Kristýna Zemanová. PR/Jan Němec/MTBS.cz

Hoogerheide (Nizozemsko) - Cyklokrosařka Kristýna Zemanová získala na mistrovství světa v nizozemském Hoogerheide v závodě žen do 23 let bronz a ukončila pětileté čekání Čechů na medaili. Zvítězila domácí favoritka Shirin van Anrooijová. V závodě juniorů byl Václav Ježek desátý, vyhrál Francouz Léo Bisiaux.

Fotogalerie

Devatenáctiletá Zemanová kontrolovala od začátku dění v čele závodu. Brzy sice odjely dvě hlavní aspirantky na titul Van Anrooijová s Britkou Zoe Bäckstedtovou, ale česká reprezentantka byla hned za nimi ve dvojičce s Marií Schreiberovou. Ve třetím ze šesti okruhů ale přišlo zaváhání Lucemburčanky a pád, úřadující česká šampionka se jí rychle vzdálila o více než čtvrt minuty a náskok navyšovala.

Obhájkyně stříbra Van Anrooijová zvítězila před loňskou juniorskou šampionkou Zoe Bäckstedtovou o 33 sekund. Zemanová přijela třetí o dalších 59 sekund zpět. Posledním českým medailistou byl dosud Tomáš Kopecký, jenž získal mezi juniory v roce 2018 rovněž v Nizozemsku stříbro.

"Jsem strašně šťastná, vůbec nevím, co mám říct... Tohle byl vždycky můj sen a vůbec mi nedochází, co se vlastně stalo. Je to neuvěřitelný. A je to také strašně velká odměna za všechnu tu dřinu a vše, čím jsem si prošla v posledních dvou letech," uvedla Zemanová v rozhovoru s novináři.

Po juniorce Vandě Dlaskové se postaral v dopoledním závodě o další umístění české výpravy v první desítce v individuálních závodech letošního šampionátu sedmnáctiletý Ježek. Měl výborný start, dokonce nějakou dobu i vedl početný peloton čítající celkem 71 závodníků. Pak už se ale chopil taktovky velký favorit Bisiaux.

Ježek dokončil první ze šesti okruhů na osmém místě, pak sice vypadl z první desítky, ale dokázal se do ní zase vrátit. Závod dokončil s mankem 48 sekund na vítěze, na bronz měl půlminutovou ztrátu.

"Starty mám tradičně dost dobré a i dnes se mi povedl. V průběhu závodu jsem měl malou krizi, ale pak jsem se zmátořil. Byl to pěkný závod. Myslím, že jsem zajel svůj průměrný výkon. Přece jenom to nebylo na sto procent toho, co jsem chtěl, ale desítka je pěkná," řekl Ježek.

Bisiaux zvítězil s náskokem 11 sekund před domácím cyklokrosařem Sennou Remijnem, o dalších šest sekund zpět zůstal Belgičan Yordi Corsus.

V 15 hodin završí program šampionátu očekávaný závod elitní kategorie mužů.

MS v cyklokrosu v Hoogerheide:

Ženy do 23 let (19,35 km): 1. Van Anrooijová (Niz.) 45:53, 2. Bäckstedtová (Brit.) -33, 3. Zemanová -1:32, ...18. Kopecky -4:47, 23. Hladíková -6:02, 30. Jeřábková (všechny ČR) -1 kolo.

Junioři (19,35 km): 1. Bisiaux (Fr.) 43:48, 2. Remijn (Niz.) -11, 3. Corsus (Belg.) -17, ...10. Ježek -48, 28. Šumpík -2:19, 36. Samec -2:50, 54. Hojka -3:57, 58. Kuba (všichni ČR) -4:17.