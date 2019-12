Cyklokrosařka Nash byla pátá v Namuru a stále vede Světový pohár

Namur (Belgie) - Kateřina Nash dojela pátá v závodu Světového poháru cyklokrosařek na těžké rozbahněné trati v belgickém Namuru a po šestém dílu udržela vedení v průběžném pořadí. Dvaačtyřicetiletá prachatická rodačka zaznamenala svůj třetí nejlepší výsledek v sezoně po úvodních dvou závodech v USA, kde byla první a druhá.

Na blátě v Namuru vládly Nizozemky, jež obsadily kompletní stupně vítězů. Pro první výhru v ročníku si navzdory pádu v posledním kole dojela Lucinda Brandová, jež porazila o 16 sekund Ceylin del Carmen Alvaradovou. O další minutu zpět dojela Annemarie Worstová.

Nash, která v minulosti v Namuru dvakrát vyhrála, při nájezdu do posledního kola bojovala o čtvrté místo s Britkou Evie Richardsovou a Američankou Clarou Honsingerovou. Richardsová oběma odjela, páté místo si Nash před Honsingerovou pohlídala.

Česká reprezentantka se udržela tři díly před koncem seriálu v čele pořadí SP, ale už se na ni dotahují Nizozemky, jež vynechaly zářijové závody ve Spojených státech. Druhá Alvaradová, která ze čtyř startů jednou vyhrála a třikrát skončila druhá, ztrácí 33 bodů. Třetí je s malým odstupem Worstová.

Muži jedou v Namuru od 15:00. Další závod hostí už ve čtvrtek 26. prosince Heusden-Zolder.

Světový pohár v cyklokrosu v Namuru:

Ženy: 1. Brandová 45:05, 2. Alvaradová -16, 3. Worstová (všechny Niz.) -1:21, 4. Richardsová (Brit.) -1:34, 5. Nash (ČR) -1:45, 6. Honsingerová (USA) -1:48.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 9 závodů): 1. Nash 323, 2. Alvaradová 290, 3. Worstová 280, ...34. Havlíková 86, 63. Ungermanová 32, 74. Bajgerová (všechny ČR) 21.

Muži do 23 let: 1. Kuhn (Švýc.) 46:48, 2. Kamp (Niz.), 3. Dorigoni (It.) oba -6, ...11. T. Kopecký -1:14, 24. Jelínek -2:58, 37. Vaníček -4:46, 40. Říman -5:03, 45. Camrda (všichni ČR) -6:15.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Kuhn 205, 2. Kamp 180, 3. Benoist (Fr.) 140, ...21. Jelínek 45, 26. T. Kopecký 24, 33. J. Ťoupalík (ČR) 18, 42. Říman 9.

Junioři: 1. Nys (Belg.) 40:15, 2. Lillo (Švýc.) -45, 3. Lelandais (Fr.) -1:19, ...7. Fiala -1:46, 10. Zatloukal -2:00, 13. Šulc -2:51, 22. Stránský -3:33, 31. M. Kopecký -4:23, 57. Doležal (všichni ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Nys 240, 2. Lillo 148, 3. Belmans (Belg.) 140, ...8. Zatloukal 87, 12. Fiala 67, 21. Šulc 39, 24. Bittner (ČR) 26, 31. M. Kopecký 17, 35. Stránský 14.

Od 15:00 muži.