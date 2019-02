Ilustrační foto - Mistrovství světa horských kol, závod v cross country žen do 23 let 3. července v Novém Městě na Moravě. Česká reprezentantka Jana Czeczinkarová.

Ilustrační foto - Mistrovství světa horských kol, závod v cross country žen do 23 let 3. července v Novém Městě na Moravě. Česká reprezentantka Jana Czeczinkarová. ČTK/Pavlíček Luboš

Bogense (Dánsko) - Cyklokrosařka Jana Czeczinkarová dojela mezi ženami do 23 let na mistrovství světa v dánském Bogense patnáctá. Závod ovládly Nizozemky, nejrychlejší z nich byla v závěru Inge van der Heijdenová.

Jednadvacetiletá Czeczinkarová, která byla jednou z největších medailových nadějí české výpravy, měla dobrý start a objevila se v čele. Pak se ale začala propadat, jezdila až ve druhé desítce a zdálo se, že cenný kov je v nedohlednu.

V posledním ze šesti okruhů jí svitla naděje, když se na vedoucí desetičlennou skupinku dotáhla, jenže vzápětí chybovala a jakékoliv šance na úspěch se rozplynuly. Do cíle dorazila 40 sekund za vítězkou.

Devatenáctiletá novopečená šampionka Van der Heijdenová měla v posledních metrech nejvíce sil a nechala za sebou krajanky Fleur Nagengastovou a hlavní favoritku Ceylin del Carmen Alvaradovou, obhájkyni loňského stříbra.

Šampionát zakončí očekávaný závod elitní mužské kategorie, který začne v 15 hodin. Na startu bude i trio Čechů Michael Boroš, Jan Nesvadba a Tomáš Paprstka.

Výsledky mistrovství světa v cyklokrosu

Ženy do 23 let (15,75 km): 1. Van der Heijdenová 42:09, 2. Nagengastová -3, 3. Alvaradová(všechny Niz.) -8, 4. Persicová (It.), 5. Kayová (Brit.) obě -9, 6. Pieterseová (Niz.) všechny -9, ...15. Czeczinkarová -40, 34. Bajgerová -3:29, 35. Janů -3:41, 37. Ungermanová (všechny ČR) -3:57.

15:00 muži elite.