Cyklokrosař Hekele ještě nekončí, touží po obhajobě titulu

Praha - Úřadující mistr republiky v cyklokrosu Emil Hekele ani ve 43 letech neplánuje konec kariéry. Do následující sezony půjde naopak se smělými cíli a plány. Těší ho možnost jezdit v dresu republikového šampiona a moc rád by si toto privilegium ještě protáhl úspěšnou obhajobou.

"Tento týden startuje sezona prvními závody v sobotu i v neděli a já už se na ni moc těším," vyhlížel při dnešním setkání s novináři v Praze zkušený závodník úvodní dva podniky domácí pohárové soutěže Toi Toi Cupu v Mladé Boleslavi a na Holých Vrších.

"Začátkem roku jsem získal ten nejcennější domácí titul, který je tady možné získat, a s tím i dres mistra republiky. Jsem za to moc rád a do sezony vstupuji samozřejmě s tím, že bych ho chtěl uhájit a získat znovu i v lednu v Jabkenicích. Je velkou poctou tento dres vozit a nelze jít do sezony s menšími cíli. Ty moje jsou nemalé," ujistil Hekele.

Prvním vrcholem pro něho bude domácí závod Světového poháru v polovině listopadu v Táboře. "Čekají mě také závody Českého poháru, kde bych byl rád celkově na stupních vítězů. Začátky sezony mívám složitější, když ještě nejsem rozježděný, ale věřím, že právě ten dres mistra republiky mě bude motivovat a posouvat dál. Snad chytím hned zkraje sezony ten správný rytmus," přál si Hekele.

Možnost, že by si připsal další start na mistrovství světa, které se pojede tradičně na přelomu ledna a února v Belgii, prozatím řešit nechtěl. "Je to ještě opravdu velmi daleko," vysvětlil. "Věřím hlavně, že v sezoně nebudou žádná velká omezení, ať už doma, nebo i v zahraničí, aby se mohli všichni při těch závodech připravovat na ty vrcholné akce v podobě mistrovství Evropy nebo světa," dodal Hekele.

Vážil si toho, že se v současné nejisté situaci může cyklokrosu věnovat naplno. "Jsem hrozně rád, že se mi v téhle těžké době podařilo sehnat partnery, díky kterým se mohu věnovat cyklokrosu se vším všudy. I když to nebylo vůbec lehké a byla za tím i spousta času, která přišla vniveč," připustil Hekele.

"Hned v únoru a v březnu jsem do toho vlétl, abych hledal partnery. Pocítil jsem ale ihned, že to nebude snadné, protože už tehdy ten covid tady byl. Jednání se mnohde zastavila, pak to bylo po těch měsících těžké nastartovat zpátky a přemluvit některé ty firmy, abychom se na to sešli. Ale podařilo se mi ty partnery sehnat, za což jsem hrozně moc rád, protože cyklistika je docela drahý sport," konstatoval Hekele.

Inspirací do dalších let je pro něho i hokejová legenda Jaromír Jágr, který se zvolna blíží k tomu, aby hrál ještě v padesáti, jak před lety prohlásil.

"Dokud mě to bude bavit, tak budu určitě jezdit. Na tom je také moje sportování založené - musí mě to bavit. Už dvakrát jsem v minulosti skončil, protože mě to přestalo bavit, ale bylo to i na základě toho, že jsem neměl úplně ideální podmínky. Když je člověk mladší, ta psychika hraje obrovskou roli. Teď je situace jiná. Ještě víc mě cyklokros baví, asi i díky tomu, že jsem starší a mám lepší psychiku i obrovské zkušenosti. Věřím, že budu jezdit ještě dlouho," řekl Hekele.

A jeho největší motivace? "Už posledních pár let si říkám, že vstupuju do cyklokrosové sezony, která bude moje poslední. S tím, že po posledním závodě sezony definitivně končím. Řekl jsem si to úplně stejně i před posledními dvěma sezonami, ale když jsem získal titul mistra republiky, tak mi proběhlo hlavou, že by bylo špatné končit, protože teď je pro mě obrovskou výzvou si ten dres užít a ten titul obhájit. To je teď má největší výzva," netajil Hekele.

"Nechci teď říkat, že budu končit. Když budou podmínky dostačující a budou mě uspokojovat, abych mohl cyklistiku dělat na vysoké úrovni, tak budu pokračovat dál. A pokud bude sloužit zdraví, může to pak být klidně až do té padesátky. Bude záležet na více věcech, a to včetně mé fyzické kondice," uzavřel Hekele.