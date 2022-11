Cyklokrosař Boroš byl na ME sedmý, novým šampionem je Vanthourenhout

Namur (Belgie) - Český cyklokrosař Michael Boroš obsadil v závodě elitní kategorie mužů na mistrovství Evropy v belgickém Namuru sedmé místo. Zvítězil domácí závodník Michael Vanthourenhout před Nizozemcem Larsem van der Haarem a krajanem Laurensem Sweeckem.

Borošovi, který byl jediným českým zástupcem ve startovním poli mezi elitou, patřila po úvodních kolech až 17. příčka, ale postupně se dral dopředu a nakonec ho dělilo jen čtvrt minuty od čtvrtého místa. Na bronz ztratil 46 sekund, na vítězného Vanthourenhouta lehce přes tři minuty.

"Na startu nám začalo pršet, takže se z toho stal pravý cyklokros. Vzal jsem to s rozvahou, protože jsem věděl, že to bude dlouhý závod. Nikam jsem nespěchal a jel jsem si svoje tempo až do cíle. Ostatní dělali chyby, měli defekty, čemuž jsem se vyhnul a díky tomu jsem ze závodu vytěžil maximum. Všechno u mě proběhlo bez problému," uvedl Boroš.

Se svým umístěním byl spokojený. "Jednou už jsem byl na mistrovství Evropy sedmý, takže jsem si tento výsledek vyrovnal a v letošní sezoně je to zatím moje maximum," připomněl. Sedmý celkově je český cyklokrosař v průběžném pořadí Světového poháru po čtyřech závodech.

Osmadvacetiletý Vanthourenhout proměnil závod v show jednoho muže. Nejprve před ním sice jezdil Van der Haar, ale zhruba od poloviny boje o evropské medaile začínal mít navrch Belgičan a postupně navyšoval svůj náskok v čele. Nakonec měl na obhájce zlata k dobru 40 sekund. O další minutu a půl zpět zůstal Sweeck, jenž před týdnem vyhrál závod Světového poháru v Maasmechelenu.

Vanthourenhout tak zkompletoval svou sbírku medailí z ME. Na pódium se stejně jako Van der Haar prosadil potřetí za sebou po loňském bronzu a stříbru z roku 2020. Sweeck má již třetí evropský bronz.

Mezi juniory byl nejlepší Francouz Léo Bisiaux, jediný přemožitel Václava Ježka před dvěma týdny na domácím závodě Světového poháru v Táboře. Ježek, který byl medailovou nadějí české výpravy i dnes, skončil s téměř dvouminutovou ztrátou až osmnáctý, o dvě místa před ním byl Ondřej Novotný.

Závod žen do 23 let ovládla Puck Pieterseová z Nizozemska. Osmá byla seniorská mistryně republiky Kristýna Zemanová, která na vítězku ztratila tři a půl minuty. Na 14. místě dojela Barbora Jeřábková.

Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Namuru (Belgie): Neděle: Muži elite (24,20 km): 1. Vanthourenhout (Belg.) 1:06:47, 2. Van der Haar (Niz.) -40, 3. Sweeck (Belg.) -2:17, 4. Nieuwenhuis (Niz.) -2:48, 5. Kuhn (Švýc.) -2:51, 6. Orts (Šp.) -2:54, 7. Boroš (ČR) -3:03. Junioři (13,40 km): 1. Bisiaux (Fr.) 37:11, 2. Nielsen (Dán.) -6, 3. Van den Eijnden (Niz.) -19, ...16. Novotný -1:40, 18. Ježek -1:55, 21. Samec -2:03, 25. Šumpík -2:24, 39. Faltýnek (všichni ČR) -4:08. Ženy do 23 let (16,10 km): 1. Pieterseová (Niz.) 49:02, 2. Burquierová (Fr.) -50, 3. Van Anrooijová (Niz.) -1:27, ...8. Zemanová -3:27, 14. Jeřábková (obě ČR) -5:57. Sobota: Ženy: 1. Van Empelová 50:25, 2. Alvaradová (obě Niz.) -22, 3. Vasová (Maď.) -36, 4. Betsemaová (Niz.) -46, 5. Casasolaová (It.) -1:53, 6. Van der Heijdenová (Niz.) -2:06. Muži do 23 let: 1. Verstrynge 51:40, 2. Nys -6, 3. Meeusen (všichni Belg.) -11, ...24. Fiala -5:10, 30. Černý -5:56, 40. Jindřich (všichni ČR) -3 kola. Juniorky: 1. Molengraafová (Niz.) 36:55, 2. Corviová (It.) -3, 3. Van Sinaeyová (Belg.) -14, ...6. Hanáková -1:17, 12. Dlasková -2:21, 16. Nováková -2:57, 29. Douděrová (všechny ČR) -4:41.