Cyklisty na Tour de France čeká po volnu desátá etapa s šancí pro spurtéry

Albertville (Francie) - Po volném dnu čeká cyklisty na Tour de France desátá etapa, která by měla přinést šanci spurtérům bojovat o další dílčí úspěch. Víceméně rovinatá trasa z Albertville do Valence měří téměř 191 kilometrů. Ve žlutém dresu vedoucího závodníka pojede obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska, který se dostal do čela celkového pořadí po sobotní alpské etapě.

Jediný český účastník Tour Petr Vakoč figuruje po devíti etapách na 136. místě se ztrátou jedné hodiny a téměř 40 minut na Pogačara.

V dnešním očekávaném hromadném dojezdu by mohl útočit na další vítězství britský spurtér Mark Cavendish, který ve 108. ročníku vyhrál už dvakrát. Celkem má z Tour 32 etapových prvenství a jen dvě výhry ho dělí od rekordu belgické legendy Eddyho Merckxe. V bodovací soutěži vede Cavendish o 38 bodů před Australanem Michaelem Matthewsem.