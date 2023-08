Cyklisty čeká na MS závod s hromadným startem, Vacek má medailové ambice

Glasgow - Prvním vrcholem společného cyklistického mistrovství světa v Glasgow bude dnešní silniční závod mužů s hromadným startem. Česká výprava nasadí do závodu na 271 kilometrů kvarteto v čele s Mathiasem Vackem, jenž se netají vysokými ambicemi.

"Protože jsem letos neměl v plánu žádnou Grand Tour a nepojedu ani Vueltu, je pro mě mistrovství světa hlavním vrcholem. Připravoval jsem se intenzivně, tak snad vybojuju medaili. Mít jiný cíl, tak bych nebyl závodník a nemělo by smysl do Skotska vůbec jezdit," uvedl mistr republiky Vacek, jenž mohl ještě startovat v kategorii do 23 let, ale nechal se ostaršit a pojede s elitou. Doplní ho Michael Boroš, Petr Kelemen a Adam Ťoupalík.

Hlavními favority závodu budou obhájce zlata Belgičan Remco Evenepoel s krajanem Woutem van Aertem, Nizozemec Mathieu van der Poel, Slovinec Tadej Pogačar či Dán Mads Pedersen, jenž se radoval z titulu v roce 2019, ale uspět mohou mnozí další. Patrně poslední silniční závod na MS v bohaté kariéře absolvuje trojnásobný světový šampion z let 2015 až 2017 Peter Sagan ze Slovenska.