Cyklističtí nadšenci budou mít šanci zažít v Praze atmosféru Tour de France

Praha - Amatérští cyklisté, ale i několik současných či minulých profesionálů dostanou v sobotu šanci vyzkoušet si, jaké je to absolvovat etapu na Tour de France. V Praze se totiž uskuteční závod L'Etape Czech Republic by Tour de France, který pro zájemce simuluje podmínky jedné z největších světových akcí.

Projekt "L'Etape by Tour de France" existuje již více než deset let, pod dohledem francouzských pořadatelů se cyklistický závod a jeho atmosféra přenáší do různých států v Evropě, letos poprvé zavítá i do Česka. Původně se měl uskutečnit v červnu, ale s ohledem na pandemickou situaci byl přesunut na konec srpna.

"Rozhodnutí o posunutí termínu bylo dobré. Při tehdejších omezeních bychom jej asi nedokázali zorganizovat," uvedl předseda představenstva agentury Sport Invest David Trávníček, statutární ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport. "Nic podobného jsme ještě nikdy nedělali. Vždy jsme se pohybovali na ohraničeném hřišti, teď jdeme poprvé na otevřené komunikace. Díky tomu jsme museli získat velké množství povolení," podotkl.

Více než 1600 přihlášených cyklistů se v sobotu vydá z pražského Strahova, kde bude zázemí celého závodu připravené podle vzoru Tour de France, na trať po Středočeském kraji. "Jednali jsme s osmnácti samosprávami, od kterých jsme museli získat povolení. Měli jsme z toho velké obavy, ale ukázalo se, že zbytečně. Samosprávy reagovaly pozitivně," uvedl manažer projektu Přemysl Novák. Hlavní trať bude mít 129,6 km a specifikem akce je, že bude uzavřena po celou dobu závodu. "Aby i poslední účastník mohl jet po zabezpečené trati," vysvětlil Novák.

Na startu se objeví přední český profesionální cyklista Daniel Turek, elitní biker Kristián Hynek nebo bývalý profesionál a vítěz tří etap na Tour de France Ján Svorada. Velkou pozornost poutá i start trojnásobné olympijské vítězky v rychlobruslení a několikanásobné české cyklistické mistryně republiky Martiny Sáblíkové.

"L'Etape je podle mého jedna ze skvělých akcích, která se u nás uskuteční, a já jsem hrozně ráda, že se to podařilo zorganizovat a že si běžný člověk může vyzkoušet atmosféru závodu. A vše, co k tomu patří," řekla Sáblíková, která si chce hlavně užít právě atmosféru. "Cyklistka mě hrozně baví, ale teď mám v hlavě trošku jinou věc, což je zimní olympiáda v Pekingu, takže tam soustředím své myšlenky," podotkla čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka.

Na start se těší i dvaapadesátiletý Svorada. "Pro mě je Tour de France největší sportovní akcí na světě, nebo jednou z top. Mám vzpomínky na rok 1994, kdy mi na večerní prezentaci na krásně nasvíceném pódiu bylo jasné, že to není jen obyčejný cyklistický závod, ale velká show. Jsem rád, že si ji nyní budou moct užít i lidé v České republice," řekl Svorada s tím, že cyklističtí nadšenci dostanou šanci vyzkoušet si jízdu v "balíku" ve vysoké rychlosti. "Což není v normálným provozu možné," dodal.