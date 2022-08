Cyklistickým mistrem Evropy je Jakobsen, Neuman spurtoval dvacátý

Mnichov - Mistrem Evropy v silničním závodě s hromadným startem se v Mnichově stal nizozemský cyklista Fabio Jakobsen. Nejlepší z šestice českých reprezentantů Dominik Neuman spurtoval dvacátý.

Jeden z hlavních favoritů 207,8 km dlouhého závodu Jakobsen se v hromadném finiši prosadil suverénně a nechal za sebou další adepty na prvenství Arnauda Démarea z Francie a Belgičana Tima Merliera.

Pětadvacetiletý člen týmu Quick-Step Alpha Vinyl Jakobsen, jenž byl před dvěma lety po hrozivém pádu na závodě Kolem Polska v ohrožení života, ukončil triumfem zlatou sérii italských cyklistů. Ti ovládli od roku 2018 poslední čtyři kontinentální šampionáty. Nejlepší z Italů byl dnes sedmý Elia Viviani, mistr Evropy z roku 2019.

Jakobsen po závodě děkoval svým reprezentačním kolegům, kteří mu v závěru rozjeli spurt. "Můj tým měl dobrý plán a udělal maximum pro to, aby mě dostal do ideální pozice. Měli jsme silný tým, závod jsme kontrolovali a zhruba kilometr před cílem jsme se dostali do čela. Můj rozjížděč odvedl úžasnou práci a dokázal, že je v tom jeden z nejlepších na světě," pochválil Jakobsen krajana Dannyho van Poppela, jenž skončil čtvrtý.

Vítěz etap z Tour de France a Gira d'Italia Démare získal evropské stříbro už před dvěma lety při vítězství Giacoma Nizzola. Sonny Colbrelli po jarních problémech se srdcem loňský titul z Trentina neobhajoval.

Po kopcovité úvodní části se závod podle očekávání rozhodoval ve spurtu v centru Mnichova, kde cyklisté absolvovali pět okruhů. Ve stejném času jako vítěz dokončil závod Neuman z nejlepší české stáje Elkov-Kasper, jenž byl určen jako lídr českého týmu pro spurt společně s Tomášem Bártou.

"Nakonec to vyšlo na mě. Byl jsem ve správnou chvíli vepředu, ale byla to taková rychlost, že mi ani nestačily převody. Poslední kilometr jsem jel úplný doraz, snažil se uviset co nejvíce vepředu a dojet pro pokud možno nejlepší výsledek. Dokonce jsem si tajně říkal, že by to mohlo vyjít na top desítku, ale v téhle konkurenci to je skoro nemožné. Snažil jsem se do posledních metrů a to 20. místo beru jako kvalitní výsledek, protože když se podíváte na výsledkovou listinu, tak tam opravdu najdete ty největší sprinterské hvězdy World Tour," uvedl Neuman v tiskové zprávě.

Zkušený Zdeněk Štybar dojel na 32. místě s odstupem 13 sekund a jako jeden z prvních kromě Nizozemců gratuloval k triumfu Jakobsenovi, svému týmovému kolegovi. Jakub Otruba byl klasifikován na 34. místě, Adam Ťoupalík a Tomáš Bárta se seřadili na 41. a 42. pozici a nejstarší muž ve startovním poli, sedmatřicetiletý Jan Bárta, obsadil s odstupem 18 sekund 46. příčku.

Ve středu budou o evropské medaile v Mnichově bojovat muži a ženy v časovce, v závěrečný den multisportovního šampionátu příští neděli pak pojedou ženy hromadný závod.