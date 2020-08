Cyklistický seriál WorldTour se po pauze rozjede v Itálii

Siena (Itálie) - Závodem Strade Bianche v Itálii se dnes po dlouhé pauze znovu rozjede cyklistický seriál WorldTour. Půjde o první významnou akci pro silniční profesionály od poloviny března, kdy sérii čítající původně 36 závodů přerušila pandemie koronaviru. V kalendáři letošní sezony jich nakonec zbylo jen čtyřiadvacet.

Dosud se z WorldTour odjelo zkraje sezony pět závodů, z nichž poslední, jímž byl etapový podnik Paříž-Nice, už ale musel být zkrácen. Každý ze závodů měl jiného vítěze: Australan Richie Porte vyhrál Tour Down Under, Cadel Evans Great Ocean Road Race se stal kořistí Belgičana Driese Devenynse, etapový podnik Kolem SAE zvládl nejlépe Brit Adam Yates, na první belgické klasice sezony Omloop Het Nieuwsblad byl nejrychlejší domácí Jasper Stuyven a Němec Maximilian Schachmann pak oslavil životní triumf na Paříž-Nice.

Do akce se hned v sobotu chystá elitní české trio. Na startu budou Roman Kreuziger se stájí NTT, Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quickstep) i Petr Vakoč (Alpecin-Fenix). Zatímco Kreuziger (2014) a Vakoč (2016) dojeli v minulosti nejlépe na pátém místě, Štybar se před pěti lety hned při své premiéře zařadil mezi vítěze podniku, který se jezdí od roku 2007. I při dalších čtyřech startech skončil pokaždé v nejlepší sedmičce a k favoritům bude patřit i letos.

Kreuziger naopak na přední příčky příliš nepomýšlí. "Mým cílem bude hlavně se teď v prvních závodech trochu rozjet, protože moje větší cíle přijdou až zhruba za měsíc. A pak ta sezona bude ještě dlouhá. Nejsem tedy ten, kdo by měl útočit na ty nejvyšší příčky v tomhle období. Pracuju na sobě ale velmi tvrdě a těším se, doufám, že všechno klapne a budou se nám vyhýbat jakékoliv nepříjemnosti," řekl Kreuziger v nahrávce pro média.

Za sebou má vedle jiného čtrnáctidenní týmové soustředění v italské Lucce. "Pak jsem se přesunul na tři dny na Gardu a od úterý jsem byl zase v Lucce, protože nás ve středu čekaly testy na covid-19, které jsme podstupovali už předtím v pátek nebo v sobotu. Jsou nastavená přísná pravidla ze strany UCI (Mezinárodní cyklistická unie) a týmy to respektují a dodržují, protože chtějí udržet uzavřenou skupinu, aby se to opravdu nešířilo a mohli jsme ty závody odjet," přiblížil Kreuziger.

Nálada v týmu je výborná, všichni se už moc těší na závody. "Ale je cítit i takové napětí, protože nikdo pořádně moc neví, jak na tom kdo je. Takže určitě nervozita, ale jak už začal Burgos, je dobře vidět, jak jsou všichni natěšení, i když je to nervózní," všiml si Kreuziger.

"Strade bude asi v tomto ohledu velmi zajímavý test, protože nervózní je to tam vždy samo o sobě, teď je navíc vedle toho i extrémní vedro. Poslední dva dny máme 38 stupňů, takže je to hodně náročné. Bude to hodně o hydrataci a o tom, jak se člověk dokáže připravit a bude doplňovat tekutiny, aby vydržel až do konce," zdůraznil Kreuziger.

Přestože na etapovém závodě Kolem Burgosu už přišly i první komplikace a Kolumbijci Sebastián Molano, Cristian Muňoz a Camilo Ardila preventivně odstoupili, neboť přišli do kontaktu s osobou nakaženou covidem-19, a před začátkem závodu vzdala účast i izraelská stáj Start-Up Nation, je zřejmé, jak moc jsou silniční profesionálové na závody nažhavení.

Odpovídá tomu alespoň tvrzení zkušeného Belgičana Philippea Gilberta, který je rád, že se i přes různá omezení kvůli pandemii koronaviru sezona konečně rozjede naplno. Vyhlášený specialista na klasiky připustil, že bude zvláštní absolvovat závody bez diváků, pokud to bude nutné. Hlavní podle něj ale je, že se vůbec začne závodit.

"I když jsme zvyklí za normálních okolností na kontakt s fanoušky, je lepší závodit bez nich než vůbec," konstatoval Gilbert. "Rád sleduji ostatní sporty. A formule 1 také zvládla návrat k závodům bez diváků. Pravdou je, že je to trochu zvláštní, alespoň se však závodí, což je hlavní," doplnil osmatřicetiletý Gilbert.

Zhuštěný kalendář WorldTour vyvrcholí v první polovině listopadu etapovým závodem v Číně. Ze tří závodů Grand Tours se pojede neobvykle jako první Tour de France (29. srpna až 20. září), teprve pak přijdou na řadu Giro d'Italia (3. až 25. října) a zkrácená Vuelta (20. října až 8. listopadu). Poprvé po 34 letech se tak dvě akce Grand Tours dostanou do kolize: Giro totiž skončí pět dní poté, co odstartuje Vuelta.

Mistrovství světa by se mělo uskutečnit ve švýcarských městech Aigle a Martigny od 20. do 27. září.