Cyklistickou Vueltu pojede i Hirt, měsíc po Tour de France

Varšava - Na cyklistické Vueltě se představí dva čeští jezdci. Po Zdeňku Štybarovi byl na závod nominován i Jan Hirt. Jezdce týmu CCC čeká po Tour de France druhá Grand Tour v sezoně.

Na Vueltě bude Hirt startovat podruhé. Předloni si ji vyzkoušel ještě v barvách Astany. Tentokrát pojede Vueltu v pozdějším termínu, který závod dostal v kalendáři upraveném po jarní koronavirové pauze, a jen měsíc po Tour, na níž obsadil celkové 67. místo.

"Druhá polovina sezony byla nabitá a začínám to na sobě cítit, ale těším se na to, co se mi povede na Vueltě. Se závody takhle pozdě nemá zkušenosti nikdo, takže myslím, že bude zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet. Budu to brát den za dnem a uvidíme, co se nám povede," řekl Hirt na webu své stáje.

Tým CCC jde do závodu bez lídra pro celkové pořadí a podle sportovního ředitele Piotra Wadeckého dostane každý z osmičky jezdců možnost se ukázat. "Máme tam zkušené jezdce, jako jsou Simon Geschke, Jan Hirt, Fran Ventoso a Lukasz Wišniowski, takže naši mladí kluci budou v dobrých rukách. Jet v listopadu bude nové pro všechny, ale máme motivaci. Nepojedeme na celkové pořadí, takže můžeme naskakovat do úniků a závodit agresivně každý den," uvedl Wadecki.

Pro CCC to bude loučení s velkou cyklistikou, protože tým opustí po sezoně stejnojmenný hlavní sponzor. Vuelta začne ve Španělsku v úterý a potrvá do 8. listopadu.

Štybar, kterého připravilo o start na Tour zranění, je v sestavě belgické stáje Deceuninck-Quick Step.