Cyklistické Giro a Vuelta se budou po 34 letech překrývat

Paříž - Cyklistické Giro d'Italia odstartuje 3. října, Vuelta začne ve Španělsku 20. října. Nové termíny závodů, které byly kvůli pandemii koronaviru odloženy, oznámila Mezinárodní cyklistická unie (UCI). Poprvé po 34 letech se tak dvě akce Grand Tours dostanou do kolize: Giro totiž skončí pět dní poté, co odstartuje Vuelta.

V dnes zveřejněném revidovaném kalendáři našly v letních a podzimních termínech své místo i neuskutečněné monumenty, z nichž jako první přijde na řadu 8. srpna Milán-Sanremo. Ve zhuštěném podzimním programu pak byl na 4. října zařazen Lutych-Bastogne-Lutych, 18. října je v plánu Kolem Flander a 25. října Paříž-Roubaix. Pátý monument Kolem Lombardie, který se tradičně jezdí v říjnu, přijde na řadu poslední den měsíce.

Český profesionál Zdeněk Štybar byl nadšený, že součástí kalendáře zůstaly jeho oblíbené klasiky. Zejména pak závody Kolem Flander a Paříž-Roubaix, na nichž nechyběl od roku 2013. Na kostkách v Roubaix skončil dvakrát druhý.

"Jsem šťastný, že už máme kalendář a že bude zahrnovat klasiky, které tolik milujeme. Hodně mě to potěšilo, když vím, že Flandry i Roubaix mají v kalendáři své místo a počítá se s tím, že se pojedou, přestože bude divné jet ty závody na podzim," připustil Štybar.

Z října se tak stane nejnabitější měsíc sezony, která je od poloviny března stejně jako veškeré další sportovní dění na světě přerušená. Cyklistické závody jsou zastaveny do konce července. Podle UCI dá upravený kalendář všem typům jezdců na výběr dostatek možností, kde závodit.

"Říjen by měl být opravdu měsícem, kdy budeme mít hodně napilno, ale bude to zároveň i výzva, až se vrátíme k závodění a uvidíme, jaký program je před námi. Nemohu se dočkat toho, až budu mluvit se svými sportovními řediteli a začneme pracovat na našich cílech," uvedl Štybar na webu své stáje Deceuninck-QuickStep.

Vedení světové cyklistiky nyní pracuje na zdravotních a bezpečnostních pravidlech pro týmy, jezdce a pořadatele závodů. I nový kalendář ale ještě může doznat změn. "Velice pečlivě monitorujeme situaci na celém světě a náš projekt se v závislosti na pandemii může změnit," řekl předseda UCI David Lappartient na tiskové videokonferenci. "Je tu ještě spousta otázek. Čeká nás spousta práce," uznal.

Restart sezony bude patřit odložené klasice Strade Bianche, která by se měla jet 1. srpna. Následovat bude závod Kolem Polska, v srpnovém programu je jako tradiční příprava na Tour de France například i Critérium du Dauphiné, tentokrát ale zkrácené na pět etap. Tour byla přeložena už dříve a měla by se jet od 29. srpna do 20. září.

V září se bude Tour překrývat například s etapovým závodem Tirreno-Adriatico či kanadskými jednodenními Grand Prix v Québecu a Montrealu. Měsíc pak uzavřou v Belgii BinckBank Tour a klasika Valonský šíp. V říjnu se vedle Gira, Vuelty a monumentů pojede například i Amstel Gold Race.

Giro je naplánováno na 23 dnů a vítěz bude znám 25. října. Pořadatelé Vuelty, která odstartuje 20. října, vyškrtli bez náhrady úvodní tři etapy, původně plánované do Nizozemska, a nového šampiona korunují 8. listopadu.