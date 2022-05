Cyklisté v Praze se letos dočkají podjezdu Mánesova mostu a úprav stezky A2

Praha - Nejdůležitějšími stavbami pro cyklisty budou letos v hlavním městě podjezd Mánesova mostu na Klárově v Praze 1 či úpravy a rozšíření stezky A2. Magistrát plánuje letos investovat do cyklodopravy prostřednictvím své firmy Technická správa komunikací (TSK) 127 milionů korun, což je o pět milionů korun více, než bylo připraveno pro rok 2021. Novinářům to dnes sdělili náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a zástupci magistrátu hlavního města.

"Podle dat ze cyklosčítačů mezi roky 2019 a 2020 narostl počet průjezdů v Praze téměř na dvojnásobek. Děláme vše pro to, abychom tento nárůst udrželi a rozvíjeli. Z hlediska udržitelné mobility i z hlediska zdraví občanů je to přínos pro všechny. Každý cyklista znamená méně nacpané vozy MHD a méně přecpané ulice auty a zároveň méně emisí a hluku," řekl Scheinherr, náměstek pro oblast dopravy.

Zatímco v roce 2019 napočítali cyklosčítače ve městě asi 3,23 milionu průjezdů, o rok později to bylo asi 5,9 milionu průjezdů, podobně jako v roce 2021. Vyplývá to z dat na webu golemio. Podle zástupců magistrátu jede na kole aspoň jednou za měsíc 456.000 Pražanů.

Letos je podle pražského cyklokoordinátora a předsedy komise pro cyklodopravu Radka Čermáka připraveno k realizaci doposud nejvíce projektů. Do konce roku by měl být hotový podjezd Mánesova mostu na stezce A1, který bude obcházet křižovatku na Klárově. Podjezd propojí mezi prvním a druhým pilířem mostu Kosárkovo nábřeží a ulici U Lužického semináře.

Opravovat se bude také páteřní cyklostezka A2. Na ní vznikne na Smetanově nábřeží nový cyklopás, stezka se rozšíří v úseku na Rohanském ostrově a rekonstruovat se budou části cyklostezky podél ulice Povltavská a v oblasti Vyšehradského tunelu. Nový koridor pro cyklisty mimo prostory pro automobilovou dopravu bude na trase A24 od ulice Průmyslová k Jahodnici a propojí tak Prahu 14 s Prahou 10. Nové cyklostezky vzniknou rovněž v úsecích od lávky pod Městským okruhem do Komořan či od Labutě v Krči na Kačerov a rozšíření se dočká také stezka A22 z Braníka.

Z rozpočtu Prahy je letos na investice do cyklistické infrastruktury vyčleněno 245 milionů korun. Z toho 127 milionů Kč je určeno pro TSK, zbytek získají na dotacích radnice městské části, které připravují investice do cyklostezek. Obnos peněz určený na projekty městských částí by se podle náměstka mohl letos ještě navýšit. Loni TSK získala na investice do cyklostezek 122 milionů Kč a městské části 79 milionů korun. Od roku 2019 Praha do cyklistické infrastruktury prostřednictvím TSK a radnic městských částic investovala asi jednu miliardu korun. Do částky podle náměstka Scheinherra nejsou započítané výdaje za výstavbu lávek a mostů v metropoli.

V Praze je přes 515 kilometrů značených tras, z toho zhruba 200 kilometrů vede mimo komunikace s automobily.