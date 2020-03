Cyklisté kvůli koronaviru pořádají virtuální závody

Londýn - Když už sportovci nemůžou kvůli pandemii koronaviru soutěžit ve skutečnosti, měří síly alespoň pomocí počítačových her. Vítěz cyklistické Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas nebo jeho krajan Adam Yates pořádají online závody pro amatéry i profesionály.

Mezinárodní cyklistická unie stejně jako většina sportů kvůli nákaze přerušila minimálně do 3. dubna sezonu a cyklisté se s tím vypořádali po svém. "Nějakou chvíli se teď nebude závodit, takže já nasedám na kolo a opět vyrážím na Tour de Watopia," vyzval Thomas fanoušky na twitteru, ať si s ním zazávodí přes tréninkovou aplikaci.

Podobný nápad měla i stáj Mitchelton-Scott, která každý den pořádá podobné závody pro své mužské i ženské týmy. Otevřela je však i pro amatéry, kteří tak můžou změřit síly s vítězem předloňské Vuelty Simonem Yatesem nebo jeho dvojčetem Adamem.

Amatéři s profesionály samozřejmě nezávodí za stejných podmínek, takže Yates a spol. startují s handicapem. "Přihlásíte se a najednou tam jsou desítky lidí, kteří vás chtějí porazit a mít stejné watty jako vy. Sice do toho nemůžeme šlápnout úplně na sto procent, ale udržuje vás to ve formě, je to zábava a pořádně si zasoutěžíte," řekl britským médiím Adam Yates.

Cyklisté nejsou zdaleka jediní, kteří se ze silnic přesunuli do virtuálního prostoru. České fotbalové celky Sparta s Plzní v neděli uspořádaly místo odložené první ligy vzájemný zápas ve hře FIFA, ve které se utkaly jejich esportové týmy a Viktoria vyhrála 5:3 na zápasy.

Podobný nápad měli také ve Španělsku, kde odložené sevillské derby odehráli útočník Borja Iglesias z Betisu a spoluhráč českého brankáře Tomáše Vaclíka ze Sevilly obránce Sergio Reguilon. Iglesiasovu výhru 6:5 přes internet sledovalo přes 60 tisíc fanoušků.

O víkendu se také konala virtuální Velká cena Austrálie formule 1, která alespoň symbolicky nahradila kvůli koronaviru zrušený úvodní závod nové sezony F1. Zúčastnil se jí pilot Lando Norris z McLarenu, ale také fotbalový brankář Thibaut Courtois z Realu Madrid, jiný počítačový závod si zase vyzkoušel Max Verstappen z Red Bullu.