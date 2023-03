Cyklista vyrazil z Brna na benefiční cestu do Singapuru, ujede 13.000 kilometrů

Brno - Z náměstí Svobody v Brně vyjel před polednem na kole na benefiční výpravu do Singapuru Michal Kamermeier, který za půl roku urazí na byciklu až 13.000 kilometrů. ČTK řekl, že je připravený na chlad, horko, deště i kopce. Influencer známý jako Majk na cestách projede 16 zemí a podpoří dobročinnou organizaci nazvanou Dnes pomáhám. Její projekt Jedna se počítá pomáhá vážně nemocným a handicapovaným dětem. Kamermeier organizaci za každý ujetý kilometr věnuje korunu a chce k tomu motivovat i další.

Na první kilometry vyjel s Kamermeierem nejúspěšnější paralympijský cyklista a držitel šesti paralympijských zlatých medailí a šesti titulů mistra světa Jiří Ježek a další tři dobrovolníci. Po cestě se ale může připojit kdokoliv. "Vyrážím přes státy východní Evropy a projedu celým Blízkým východem přes Írán a Omán. Potom přesednu na letadlo a z bezpečnostních důvodů přeletím do Vietnamu. Pak mě čeká jihovýchodní Asie a cesta až do Singapuru," popsal cestu před odjezdem Kamermeier.

Na cestě zdolá až 13.000 kilometrů. "Denně pojedu v průměru 150 kilometrů, abych si to užil a bylo to na pohodu. Očekávám ale všechno. Nyní v Evropě chladné a studené počasí, potom horko na Blízkém východě a období dešťů v Asii. Dílo dokoná kopcovitý terén. Bude to náročné, ale myslím, že to bude stát za to," řekl ČTK Kamermeier.

Myšlenku na cestu na kole do Singapuru nosil v hlavě osm let. "Dřív na to nebyl čas, tak jsem jezdil jenom po Evropě. Letos jsem si ale řekl, že čekání bylo dost. Dal jsem v práci výpověď a cestu naplánoval," uvedl influencer. Motivací jsou pro něj děti s handicapem. "Často si uvědomuji, že mám velké štěstí, že jsem zdravý a díky tomu schopný výpravu absolvovat. Jsem si vědom toho, že ne každý má tu možnost, a proto chci pomoct," řekl Kamermeier.

Za každý ujetý kilometr muž věnuje korunu dětem z charitativního projektu Jedna se počítá, který je součástí veřejné sbírky Dnes pomáhám. Veškeré peníze nadace rozdělí mezi těžce nemocné a handicapované děti. "Chtěl bych zároveň motivovat více lidí k tomu, aby sportovali a uvědomili si hodnotu pohybu. Kromě toho budu rád, když se připojí k mé výzvě a sami přispějí za každý svůj kilometr alespoň jednu korunu dětem z Jedna se počítá," vyzval Kamermeier, který s organizací Dnes pomáhám spolupracuje už od jejího vzniku a letos je jejím ambasadorem. Podle zakladatelky organizace Petry Pachlové mohou jet lidé na kole, běžet nebo jít pěšky. Zájemci pak mohou přispět na transparentní účet, který najdou na webových stránkách.