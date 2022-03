Cyklista Van Aert ovládl klasický závod na kostkách EC Classic

Harelbeke (Belgie) - Belgický cyklista Wout van Aert ovládl po spolupráci s týmovými kolegy ze stáje Jumbo-Visma klasický závod E3 Saxo Bank Classic. Na kostkách ve Flandrech potvrdil roli hlavního favorita a do cíle dojel ruku v ruce s Christophem Laportem, s nímž se vydal do rozhodujícího úniku. Spurt první skupiny pronásledovatelů vyhrál Švýcar Stefan Küng. Zdeněk Štybar, který závod v roce 2019 vyhrál, tentokrát do pořadí na čelních příčkách nepromluvil.

Sedmadvacetiletý Van Aert zavelel k útoku ve stoupání na Taaienberg zhruba 80 km před cílem a ve spolupráci s kolegy z Jumbo-Visma se mu podařilo peloton roztrhat. Spolu s Laportem pak znovu nastoupil na Peterbergu a posledních 42 kilometrů zvládli společně v časovkářském stylu. Cílem projeli ve vzájemném objetí a Laporte dal Van Aertovi, který únik dirigoval, přednost.

Van Aert si tak připsal už třetí výhru v sezoně. Předtím vyhrál klasiku Het Nieuwsblad a časovku na Paříž-Nice.