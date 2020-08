Cyklista Vacek vyhrál na ME časovku juniorů

Plouay (Francie) - Osmnáctiletý český cyklista Mathias Vacek se stal mistrem Evropy v časovce v kategorii juniorů. Sedmé místo obsadil ve francouzském Plouay další český závodník Pavel Bittner. Mezi muži do 23 let skončil Jakub Otruba devátý při triumfu Nora Andrease Leknessunda. Na ženském trůnu vystřídala Nizozemku Ellen van Dijkovou, která skončila druhá, krajanka Anna van der Breggenová.

Ranní boje o medaile mezi juniorkami, které program šampionátu odstartovaly, opanovala další Nizozemka Elise Uijenová, Kristýna Burlová byla čtrnáctá. Ve třiadvacítce vyhrála Němka Hannah Ludwigová.

Talentovaný Vacek byl považován za jednu z hlavních medailových nadějí v dvacetičlenném výběru reprezentačního trenéra Tomáše Konečného. Loni na ME v nizozemském Alkmaaru dojel šestý v závodě s hromadným startem, dnes dosáhl životního úspěchu. "Bomba!" okomentoval Konečný na facebookovém profilu Vackovo zlato.

Všechny kategorie jedou v Plouay časovku na trati o délce 25,6 kilometru. Vacek ji absolvoval v čase 32:39, druhý Němec Marco Brenner na něho ztratil čtyři sekundy. O dalších 14 sekund zpět zůstal Ital Lorenzo Milesi. Bittnerovi chybělo na bronz 52 sekund.

Vysoko pomýšlel i Otruba, jemuž se ve čtvrtek v Mladé Boleslavi podařilo na mistrovství republiky završit domácí zlatý hattrick. Loni i předloni skončil v první desítce. Po čtvrtém místě z roku 2018 z Brna si ale i tentokrát lehce pohoršil. Na 9. místě zaostal za medailí o více než tři čtvrtě minuty. Leknessund vyhrál v čase 30:58 před Švýcarem Stefanem Bisseggerem a Ilanem Van Wilderem z Belgie.

Závod žen je součástí ME od roku 2016 a od té doby vládla Van Dijková. Při jejích čtyřech titulech byla Van der Breggenová třikrát na pódiu - dvakrát stříbrná (2016 a 2018) a jednou bronzová (2017). Tentokrát se mistryně Evropy ze silničního závodu z roku 2016 dočkala už i zlata. Trať absolvovala v čase 34:04 a o více než půlminutu rychleji než obhájkyně prvenství. Bronz získala Švýcarka Marlen Reusserová. Češky nestartovaly.

Juniorka Uijenová zajela čas 37:25, o minutu pomalejší byla Francouzka Maëva Squibanová, další takřka půlminutu ztratila bronzová Italka Carlotta Cipressiová. Burlová startovala mezi 24 juniorkami jako jediná Češka, na vítěznou Nizozemku měla manko téměř tři a půl minuty.

Závod žen do 23 let se jel bez české účasti a ovládly ho Němky. Ludwigová zvítězila v čase 35:53 o 25 sekund před krajankou Franziskou Kochovou, bronz získala Polka Marta Jaskulská.

ME v silniční cyklistice v Plouay (Francie) - časovka (25,6 km):

Ženy elite: 1. Van der Breggenová 34:04, 2. Van Dijková (obě Niz.) -31, 3. Reusserová (Švýc.) -59, 4. Brennauerová (Něm.) -1:14, 5. Bussiová (It.) -1:33, 6. Labousová (Fr.) -1:44.

Muži do 23 let: 1. Leknessund (Nor.) 30:58, 2. Bissegger (Švýc.) -23, 3. Van Wilder (Belg.) -28, ...9. Otruba -1:16, 26. Petr Kelemen (oba ČR) -2:59.

Ženy do 23 let: 1. Ludwigová 35:53, 2. Kochová (obě Něm.) -25, 3. Jaskulská (Pol.) -1:19.

Junioři: 1. Vacek (ČR) 32:39, 2. Brenner (Něm.) -4, 3. Milesi (It.) -18, ...7. Bittner (ČR) -1:10.

Juniorky: 1. Uijenová (Niz.) 37:25, ...14. Burlová (ČR) -3:28.

16:10 muži elite.