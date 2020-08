Cyklista Jakobsen už není v ohrožení života

Sosnovec - Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen už není v ohrožení života. Po středečním pádu v dojezdu první etapy závodu Kolem Polska je v nemocnici v Sosnovci ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Oznámil to ředitel závodu Czeslaw Lang. Vedení nemocnice uvedlo, že Jakobsen se v noci podrobil pětihodinové komplikované operaci hlavy a zejména obličeje. Nyní leží na jednotce intenzivní péče, ještě dnes by měl být probuzen z umělého spánku.

"Když jsme ten pád viděli, obávali jsme se nejhoršího, ale teď víme, že je stabilizovaný. Jeho život není ohrožen," řekl v noci polským médiím Lang po konzultaci s lékaři. "Po rozhovoru s ředitelem nemocnice cítím trochu úlevu," dodal.

Lékaři předběžně vyloučili poškození mozku, v obličeji ale utrpěl četné fraktury včetně očnice a čelisti. "Musíme počkat několik hodin, než se ho pokusíme probudit. Pak se ukáže, jaký je jeho zdravotní stav. S ohledem na výsledky tomografie ale věříme, že nedošlo k poškození nervové soustavy," uvedl zástupce ředitele sosnovecké nemocnice Pawel Gruenpeter. Upozornil na to, že Jakobsen musel být po nehodě dlouho resuscitován.

Třiadvacetiletý Jakobsen měl při hromadném spurtu v Katovicích hrozivý pád těsně před cílovou čárou, poté co jej krajan Dylan Groenewegen natlačil v souboji o prvenství do bariéry. Jakobsen zábradlí v rychlosti údajně až 80 km/h rozrazil a přeletěl a po srážce s fotografem zůstal bezvládně ležet v tratolišti krve. Na místě musel být oživován a po intubaci byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice, kde se podrobil operaci.

Pád se nevyhnul ani dalším jezdcům včetně Groenewegena, který byl poté z prvního místa dodatečně diskvalifikován a vítězem byl vyhlášen Jakobsen. Sražený fotograf též skončil v nemocnici v Sosnovci s těžkým zraněním hlavy, podle Langa ale brzy nabyl vědomí a jeho stav je rovněž stabilizovaný.

Středeční incident vyvolal vzpomínky na loňské neštěstí při stejném závodě. Po pádu tehdy zahynul dvaadvacetiletý Belgičan Bjorg Lambrecht, který v třetí etapě narazil do betonové propusti.

Cyklistický etapový závod Kolem Polska (WorldTour) - 1. etapa (195,8 km):

1. Jakobsen (Niz./Deceuninck-Quick-Step) 4:31:50, 2. Sarreau (Fr./Groupama-FDJ), 3. Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott), 4. Philipsen (Belg./SAE Team Emirates), 5. Gibbons (JAR/NTT Pro Cycling), 6. Sajnok (CCC) všichni stejný čas.