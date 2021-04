Cyklista Černý dojel při týmovém triumfu v Baskicku těsně druhý

Ondarroa (Španělsko) - Cyklista Josef Černý skončil po dlouhém samostatném úniku těsně druhý v předposlední 5. etapě závodu Kolem Baskicka za týmovým kolegou Mikkelem Honorém z Dánska. Dvojice ze stáje Deceuninck-Quick Step projela cílem ve městě Ondarroa po 160 km společně bez souboje o vítězství.

Sedmadvacetiletý Černý tak zaznamenal největší úspěch v novém působišti, kam přestoupil po minulé sezoně z týmu CCC. V případě výhry by si připsal druhý triumf v kariéře na závodech WorldTour po říjnovém úspěchu v etapě na Giru d'Italia.

Černý a Honoré byli členy původně šestičlenné skupiny, jež se zformovala asi 15 km po startu, a strávili tak v úniku zhruba 145 kilometrů. Český cyklista patřil k tahounům skupiny, v níž osvědčil své časovkářské kvality i vrchařské schopnosti.

Přibližně 25 km před cílem se skupina zredukovala na tři členy, přičemž s oběma cyklisty týmu Deceunincku-Quick Step zůstal už jen Francouz Julien Bernard. Duo belgické stáje se soupeře z Treku-Sagefredo zbavilo pět kilometrů před cílem, kdy ve stoupání nejprve nastoupil Honoré, a když se ho Bernard nechytil, vyrazil za týmovým kolegou Černý.

Oba parťáci si pak s úsměvem jeli pro jistý etapový triumf. V cílové rovince si oslavně plácli a v poklidu dojížděli do cíle, Černý s rukama nad hlavou o několik desítek centimetrů za Honorém.

"Černý by si zasloužil být na pódiu se mnou, bohužel to nejde. Jeli jsme to dnes jako jednodenní závod, chtěli jsme do úniku a to se nám podařilo. Pak jsme celou dobu udržovali vysoké tempo a na posledním kopci jsme odjeli," popsal průběh etapy Honoré. "Mám z vítězství strašnou radost. Je to mimořádné, zvlášť způsob, jakým jsme to udělali. Díky tomu je ta výhra pro mě ještě důležitější," dodal dánský cyklista, jenž už letos vyhrál etapu na italském závodě Settimana Coppi e Bartali.

Bernard skončil třetí s odstupem 17 sekund, peloton dovezl do cíle se ztrátou 28 sekund Jihoafričan Daryl Impey. Adepti na celkové vítězství se šetřili na sobotní vyvrcholení závodu a dojeli v hlavním poli. V trikotu lídra zůstal Američan Brandon McNulty, jenž vede o 23 sekund před slovinským favoritem Primožem Rogličem.

Cyklistický závod Kolem Baskicka (WorldTour) - 5. etapa (160,2 km):

1. Honoré (Dán./Deceuninck-Quick Step) 3:39:54 2. Černý (ČR/Deceuninck-Quick Step) stejný čas, 3. Bernard (Fr./Trek-Segafredo) -17, 4. Impey (JAR/Israel Start-Up Nation), 5. Clarke (Austr./Qhubeka-Assos), 6. Oldani (It./Lotto-Soudal) všichni -28.

Průběžné pořadí: 1. McNulty (USA/SAE Team Emirates) 16:05:43, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -23, 3. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -28, 4. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -36, 5. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -43, 6. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -1:02, ...124. Černý -40:36.