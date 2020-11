Cyklista Černý bude jezdit v týmu se Štybarem

Brusel - Cyklista Josef Černý zůstane po rozpadu své současné stáje CCC v elitní kategorii World Tour. Úřadující mistr republiky v časovce se pro příští sezonu dohodl na smlouvě s belgickým týmem Deceuninck-Quick Step, kde bude kolegou Zdeňka Štybara.

"Jsem moc šťastný, že budu jezdit za jeden z nejlepších týmů v pelotonu. Myslím, že dokážu přispět k jejich slavnému 'vláčku' a pracovat vepředu, pokud bude potřeba. Také jsem ukázal, že se dokážu předvést sám, když mám dobré nohy," připomněl Černý na týmovém webu své vítězství v 19. etapě Gira d'Italia. "Už se těším, až se se všemi brzy potkám a budeme plánovat novou sezonu," dodal držitel českého mistrovského double z roku 2018.

Sedmadvacetiletý Černý si musel hledat nového zaměstnavatele poté, co bylo jasné, že kvůli finančním problémům způsobeným koronavirovou pandemií tým CCC letos skončí. Pražský rodák se předvedl ve výborné formě na říjnovém Giru d'Italia, na němž po sólovém úniku vyhrál etapu a obsadil dvě šestá místa a jedno páté v časovkách.

"Už jsme sice měli na rok 2021 silný tým, ale když se naskytla možnost získat Josefa, nechtěli jsme ji promarnit. Je to silný a pracovitý jezdec, jenž je dobrý do skupiny i sám na sebe. Dokázal to svým působivým etapovým vítězstvím na Giru nebo výsledky v celkovém pořadí etapových závodů," poukázal šéf týmu Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevre na letošní druhá místa Černého na závodech Potiou-Charentes a Kolem Murcie. "Dodá našemu týmu dynamiku a jsme nadšeni, že bude příští rok u nás," dodal.

Za CCC závodil Černý už v letech 2013-2016 a po dvouletém působení v elitní české stáji Elkov-Author znovu od roku 2019. V září prodal CCC svou worldtourovou licenci belgickému týmu Circus-Wanty Gobert, do něhož přešel dosavadní Černého kolega Jan Hirt.