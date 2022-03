CVVM: Změnu důchodového systému si stále přeje na 70 procent Čechů

Praha - Většina Čechů je stále přesvědčena o nutnosti změny důchodového systému. Podobně jako uplynulých devíti letech si na 70 procent lidí myslí, že je potřeba stávající systém důchodů změnit. Největší podporu z nabízených opatření má nadále rozdělení důchodů na první a druhý pilíř a druhým nejčastěji podporovaným opatřením je zvýšení sociálního pojištění, případně daní pro udržení výše důchodů. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z přelomu loňského listopadu a prosince.

Podle CVVM jsou názory Čechů na změnu důchodového systému stabilní od roku 2013, v letech 2011 a 2012 bylo přesvědčení o nutnosti změny důchodového systému o něco slabší než nyní.

Co se týče navrhovaných opatření v rámci důchodového systému, polovina dotázaných podporuje rozdělení důchodů na dvě části, na základní část a na spořicí část, takzvaný druhý pilíř. Proti je 30 procent občanů. Zvýšení sociálního pojištění, případně daní, aby bylo možné udržet současnou výši důchodů, má vyrovnaný počet příznivců i odpůrců. Pro je 43 procent, proti 42 procent. U ostatních opatření převládá odmítavý postoj. Prodloužení povinné doby pojištění by podpořilo 36 procent, téměř polovina veřejnosti by byla proti. Nejmenší podporu občanů má zvýšení věku odchodu do důchodu a snížení výše důchodů, aby se nemusely zvyšovat odvody či daně. Pro tato opatření by zvedlo roku kolem deseti procent lidí, naopak přes 70 procent by bylo proti.

"Časové srovnání od roku 2010 ukazuje, že výrazná většina české veřejnosti dlouhodobě nepodporuje snížení výše důchodů a zvýšení zákonem daného věku odchodu do důchodu," uvedli autoři průzkumu. Proti listopadu 2019 ale o devět procentních bodů narost počet lidí, kteří kvůli udržení výše důchodů podporují zvýšení sociálního pojištění. Naopak mírně, o pět bodů, se snížila podpora rozdělení důchodů na dva pilíře.

CVVM se opět ptalo i na názor veřejnosti ohledně rovnováhy vybraných peněz ze sociálního pojištění a peněz vyplacených v rámci důchodů. Více než desetina dotázaných si myslí, že množství vybraných a vyplacených peněz je stejné. Podle 24 procent občanů je vybraných peněz ze sociálního pojištění více než peněz vyplácených na důchodech, přičemž zbylá část podle nich zůstává jako rezerva v důchodovém systému. Další třetina považuje objem peněz ze sociálního pojištění za menší než vyplacených důchodů a peníze se musí brát z jiných zdrojů státního rozpočtu.

V uplynulých více než deseti letech tak mezi odpověďmi s výjimkou roku 2018 vždy převládal názor, že vybraných peněz je méně než těch vyplacených. Podíl těch, kteří předpokládají, že vybraných peněz je naopak více než vyplacených, je za celé sledované období aktuálně nejnižší, uvedlo CVVM. Český důchodový systém je dlouhodobě v deficitu, tj. na pojistném se vybere méně, než je potom vyplaceno.

Průzkum agentura provedla loni v době od 3. listopadu do 27. prosince a zúčastnilo se ho na 900 lidí starších 15 let.