CVVM: Zdravotnictví a školství hodnotí kladně sedm lidí z deseti, podíl vzrostl

Praha - V Česku přibývá lidí, kteří pozitivně hodnotí zdravotní péči a školství. Za dobré je považuje zhruba sedm z deseti Češek a Čechů nad 15 let. Naopak nejhůře lidé vnímají zajištění na stáří a podporu bydlení. Špatné jsou podle zhruba dvou třetin dotázaných. Zjistilo to Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Loni v listopadu a prosinci se ptalo 874 lidí nad 15 let. Výsledky jsou reprezentativní. Stejné otázky lidé dostali po dvou letech.

Sociologové zjišťovali názory na sociální politiku, školství a vzdělávání, zdravotní péči, zajištění ve stáří, v nezaměstnanosti a v nemoci, pomoc v nouzi, podporu rodin a bydlení. "Z desetiletého porovnání je patrný vzestupný trend pozitivního hodnocení ve všech položkách s výjimkou podpory bydlení. Vesměs jde o zdvojnásobení původních hodnot," uvádí CVVM.

Celkově sociální politiku v roce 2011 považovala za dobrou necelá pětina lidí, loni 42 procent. Zdravotní péči hodnotilo před desetiletím kladně 54 procent lidí, loni 71 procent. Školství bylo v roce 2011 dobré podle 57 procent dotázaných, loni podle 68 procent.

O podpoře bydlení se negativně vyjádřily v roce 2011 dvě třetiny lidí stejně jako loni. Původně zajištění ve stáří jako špatné hodnotily čtyři pětiny lidí, do loňska podíl klesl na dvě třetiny.

Výdaje na sociální politiku v minulých letech rostly. Zvedaly se dávky i penze. Většina lidí však míní, že by se výdaje v řadě oblastí měly dále zvyšovat. "Veřejnost by navyšovala na prvním místě starobní důchody, na druhém výdaje na zdravotnictví a na třetím místě by posílila výdaje na zemědělství. Naopak spíše snížit než zvyšovat by se měly prostředky pro armádu," uvedlo CVVM.

U kultury, policie a soudů by nejvyšší podíl lidí zachoval současnou sumu, v dalších oblastech převažuje názor o posílení financí před snížením. Lidí, kteří by přidali zemědělství, průmyslu a podnikání i kultuře, za poslední dva roky přibylo. Na starobní penze a zdravotnictví by z rozpočtů přidaly dvě třetiny lidí. Víc než polovina dotázaných by zvedla podporu zemědělství. Celkem 45 procent si myslí, že je potřeba dát víc na dálnice a železniční koridory, ochranu životního prostředí a vzdělání. Tři z deseti lidí by snížily rozpočet armádě, téměř čtvrtina pak policii či kultuře.