CVVM: Volby by vyhrálo ANO, druhá by byla koalice Spolu ČTK/ČTK

Praha - Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO s 23,5 procenta hlasů. Koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by skončila na druhém místě s 21,5 procenta hlasů a o půl procenta by předstihla koalici Pirátů se STAN. Vyplývá to z červencového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Rozdíl mezi těmito třemi uskupeními ale podle CVVM není statisticky významný a nelze s naprostou jistotou říci, které z nich mělo v době měření největší podporu. Volby se uskuteční 8. a 9. října.

Předchozí, červnový model CVVM ukazoval na vítězství ANO s 24,5 procenta hlasů, Piráti a STAN měli 22,5 procenta a Spolu 19,5 procenta voličů. Od červnového měření ale CVVM model upravil, a není proto vhodné výsledky srovnávat. Posílení koalice Spolu, a naopak mírné oslabení koalice Piráti a Starostové není podle CVVM staticky významné. Pro konstatování, zda jde o trend, je podle něj nutné počkat do dalšího šetření. "Podpora politickým subjektům zůstává v tuto chvíli relativně stabilní," dodalo centrum.

Čtvrtá by nyní ve volbách skončila SPD, kterou by volilo devět procent lidí. Pro komunisty by se rozhodlo osm procent voličů a pro sociální demokraty 6,5 procenta. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny by skončilo hnutí Přísaha Roberta Šlachty se třemi procenty hlasů, společná kandidátka Trikolory, Svobodných a Soukromníků se 2,5 procenta hlasů a Zelení se dvěma procenty.

K volbám by nyní dorazilo 63 procent občanů. Účast by tak byla vyšší než při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy dosáhla 60,8 procenta.

Průzkum se uskutečnil od 26. června do 11. července a zúčastnilo se ho 872 lidí s volebním právem. V posledních průzkumech jiných společností nyní většinou vede hnutí ANO, které v pozici lídra vystřídalo koalici Pirátů a Starostů. Tato koalice je většinou druhá před třetí koalicí Spolu. Například podle volebního modelu STEM z konce června by ANO bylo první s 26,7 procenta hlasů, Piráti a STAN druzí s 24,1 procenta a Spolu třetí se 17,4 procenta.