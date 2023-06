CVVM: Snadno s příjmy vychází 53 procent domácností

Praha - Lidé v Česku vycházeli letos na jaře s příjmy lépe než loni na podzim, snadno to zvládalo 53 procent z nich, obtížně naopak 46 procent. Po podzimním zhoršení, kdy to bylo 47 procent a 52 procent, je nyní ekonomická situace domácností podobná jako před rokem. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes na webu zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Do velmi obtížné finanční situace se za poslední rok dostalo 21 procent domácností, ukázal také průzkum. Kolem pětiny se tento údaj drží posledních pět let, před tím byl vyšší.

V aktuálním průzkumu lidé odpovídali letos mezi koncem března a druhou polovinou května. Podíl lidí, kteří se svými příjmy vycházejí snadno, se zvýšil na 53 procent ze 47 procent loni v září a říjnu. Obtížně to nyní zvládá 46 procent oproti 52 procentům loni na podzim. "Aktuální situace je tak podobná jako před necelým rokem (výzkum z května a června 2022)," uvedlo CVVM.

Dlouhodobé srovnání podle autorů průzkumu ukazuje, že aktuální stav se vedle loňského přelomu jara a léta nejvíce blíží situaci v letech 2016 až 2019. Nejpříznivější byl v červnu 2021, kdy nějaké obtíže při hospodaření se svým příjmem mělo jen 40 procent dotázaných. "Navzdory tomu však zůstává současná situace lepší, než byla v letech 2002 až 2015," doplnilo CVVM.

Velmi obtížnou finanční situaci za poslední rok hlásilo letos na jaře stejných 21 procent domácností jako loni v květnu a červnu. Předloni v červnu to bylo 19 procent, což byl nejlepší výsledek v časové řadě od roku 2002. "Situace je srovnatelná s posledními výzkumy a je od roku 2018 v podstatě stabilní a současně zůstává pozitivnější než v letech 2002 až 2017," podotkli autoři průzkumu.

Sedm z deseti lidí vidí svoji domácnost jako "ani bohatou,ani chudou". Dvacet procent ji považuje za chudou, naopak desetina za bohatou. Podobné to podle CVVM bylo před rokem i v červnu 2021.

S pořizováním jídla, oblečení a běžných potřeb pro domácnost má podle aktuálního průzkumu problém devět procent dotázaných, u výdajů na zdravotní péči, léky a pomůcky je to osm procent. Na luxusní zboží nemá peníze 69 procent domácností, loni na podzim to bylo 80 procent, ukázal také průzkum. Podobně se snížil podíl dotázaných, kteří neměli na zahraniční dovolenou, a to z 63 na 53 procent a na zájmy a koníčky z 32 na 28 procent. Spořit ze svých příjmů nyní nezvládá 44 procent domácností, loni na podzim jich bylo 49 procent.

Na otázky v aktuálním průzkumu odpovídalo 834 lidí ve věku od 15 let.