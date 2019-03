Praha - S fungováním demokracie v Česku jsou spokojeny dvě třetiny Čechů, což je nejvíce za posledních 16 let. Vyplývá to z únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Většina lidí si také myslí, že demokracie je lepší než jakýkoli jiný způsob vlády. Autoritativní režim by uvítala asi pětina Čechů, často voliči komunistů a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Spokojenost s fungováním demokracie letos vyjádřilo 67 procent účastníků průzkumu, zatímco loni stejně odpovědělo 60 procent lidí. Podíl lidí s kladným názorem na fungování demokracie roste od roku 2014. Letos se tak dostal na nejvyšší úroveň od roku 2004, kdy CVVM začalo průzkum na toto téma provádět.

Spokojenost vyjadřují častěji lidé s dobrou životní úrovní a lidé hlásící se v politice spíše k pravici, ale také voliči ČSSD. Nespokojeni s fungováním demokracie jsou hlavně dotázaní, kteří označují životní úroveň své domácnosti za špatnou, lidé starší 60 let, lidé s nižším vzděláním nebo voliči KSČM a SPD.

Nejvíce lidí za posledních 16 let se kromě kladného postoje k fungování demokracie hlásí i k názoru, že demokracie je nejlepší způsob vlády. Myslí si to téměř tři pětiny účastníků průzkumu. Méně než pětina dotázaných míní, že je jedno, zda je v Česku demokratický, nebo nedemokratický režim. Další pětina Čechů uvedla, že za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší než demokracie.

K demokracii se hlásí častěji voliči ODS, TOP 09, STAN a Pirátů a také lidé s vyšším vzděláním. K nedemokratickému způsobu vlády se častěji přiklánějí voliči KSČM a SPD.

Pracovníci CVVM se ptali také na názor lidí na dodržování lidských práv a rovnoprávnosti. Podle zhruba tří čtvrtin Čechů jsou lidská práva v Česku respektována. Tři pětiny lidí si pak myslí, že je v republice s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě.

Průzkum provádělo CVVM od 2. do 13. února. Zúčastnilo se ho 1064 obyvatel České republiky starších 15 let.