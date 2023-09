CVVM: Pro progresivní zdanění příjmů jsou tři pětiny Čechů, trend se nemění

Praha - Pro progresivní zdanění příjmů, tedy pro to, aby lidé s vyššími příjmy odváděli na daních vyšší procento z příjmů než lidé s nižšími příjmy, jsou téměř tři pětiny Čechů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle autorů se tak potvrdil dlouhodobý trend, že podpora progresivního zdanění příjmů je v posledních letech nižší, než bývala před 15 až 20 lety. Výraznější posun oproti minulému průzkumu z prosince 2019 naopak nastal v porozumění systému daní, za srozumitelný ho pokládají zhruba dvě pětiny dotázaných, nejvíce od začátku měření v roce 2007.

Česko má dvě sazby daně z příjmu fyzických osob, základní činí 15 procent a zvýšená 23procentní se uplatňuje na výdělky nad čtyřnásobkem průměrné mzdy.

"Názory jak na progresivní zdanění, tak na hodnocení daní v souvislosti s výší příjmu jsou v posledních deseti letech poměrně stálé," uvedlo CVVM. Aktuální průzkum tak potvrdil, že česká veřejnost se spíše kloní k názoru, že daně lidí s vysokými příjmy jsou nízké, u lidí s průměrnými příjmy jsou daně vnímány nejčastěji jako přiměřené a v případě lidí s nízkými příjmy převládá názor, že jejich daně jsou vysoké.

Zároveň u české veřejnosti převládá podpora progresivního zdaňování příjmů. To, že by procento odvedené na daních u lidí s vysokými příjmy mělo být vyšší než u lidí s nízkými příjmy, si myslí 59 procent dotázaných. Přibližně pětina uvedla, že by mělo být "mnohem vyšší". Necelá třetina respondentů se vyslovila pro zdaňování stejnou sazbou bez ohledu na výši příjmu a tři procenta dotázaných uvedla, že by lidé s vyššími příjmy z nich měli na daních odvádět relativně menší část v porovnání s těmi, kdo mají nízký příjem. Zhruba šest procent pak odpovědělo, že neví.

V časovém srovnání je nynější podpora progresivního zdanění o 16 procent nižší než v roce 2008, kdy byla nejvyšší. Oproti poslednímu průzkumu z prosince 2019, kdy byla podpora progresivního zdanění naopak nejnižší, stoupla o čtyři procentní body.

Průzkum také zjišťoval, zda lidé podle svého vlastního mínění rozumí či nerozumí současnému daňovému systému v České republice. "Oproti předchozímu šetření z prosince 2019 zde došlo k významnému posunu odpovědí ve prospěch porozumění systému daní – v součtu odpovědí rozhodně ano a spíše ano o 12 procentních bodů. Od začátku měření v roce 2007 bylo letos dosaženo maximální hodnoty," uvedlo CVVM. Že daňovému systému rozumí, uvedlo v aktuálním průzkumu 38 procent respondentů.

Průzkum provádělo CVVM od 26. května do 24. července, zúčastnilo se ho 929 obyvatel České republiky starších 15 let.