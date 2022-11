CVVM: Prezidentovi důvěřuje třetina lidí, vládě a Sněmovně 28 procent lidí

Praha - Prezidentovi v současné době důvěřuje třetina lidí, vládě a Sněmovně 28 procent. Zatímco důvěra v hlavu státu a dolní komoru od léta mírně vzrostla, důvěra v kabinet stagnuje. Z ústavních institucí jsou na tom stabilně nejlépe obecní zastupitelstva a starostové, kterým věří více než 60 procent dotázaných. Vyplývá to z podzimního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Spokojenost s politickou situací zůstává nízká.

Prezident si proti letnímu průzkumu polepšil o pět procentních bodů. Lépe si vede u lidí ve věku od 65 let, vyučených a středoškoláků bez maturity. Důvěru mu častěji vyjadřují také lidé z obcí a malých měst, obyvatelé Čech a zvláště Středočeského kraje, důchodci, příznivci levice nebo ti, co se řadí do středu pravolevé škály. Více mu věří rovněž voliči ČSSD a ANO.

Vláda zůstává na 28 procentech, před rokem na tom byla o čtyři procentní body lépe. Současnou vládu Petra Fialy (ODS) ale prezident jmenoval až 17. prosince. Sympatizují s ní spíše mladí ve věku 15 až 29 let, absolventi vysokých škol, obyvatelé Středočeského kraje a obecněji Čech, studenti, vyšší odborní nebo vedoucí pracovníci, nižší odborní pracovníci, ti, kdo se politicky řadí do pravého středu nebo jednoznačně na pravici, a voliči koalic SPOLU nebo PirSTAN.

V podobných skupinách mají většinu příznivců i Sněmovna a Senát. Obě instituce si od léta polepšily o dva procentní body. Sněmovna na tom je stejně jako před rokem, kdy jí rovněž důvěřovalo 28 procent lidí. Senát je na 34 procentech, což je meziročně o čtyři procentní body výše.

Krajským zastupitelstvům věří 48 procent lidí, hejtmanům 46 procent. U zastupitelstev je to od léta nárůst o sedm procentních bodů, v případě hejtmanů o tři procentní body. Obecním zastupitelstvům důvěřuje 63 procent dotázaných, starostům 62 procent. V obou případech je důvěra dlouhodobě nad 60 procenty.

Se současnou politickou situací je spokojeno 13 procent lidí, nespokojenost vyjadřuje 62 procent, zbytek volí odpověď "ani spokojen, ani nespokojen". Jsou to téměř stejné podíly jako v létě a spokojenost s politickou situací je tak nadále nejnižší od května 2017, kdy se do hodnocení promítala eskalující vládní krize tehdejší koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL premiéra Bohuslava Sobotky. "V dlouhodobém srovnání ovšem i nadále je spokojenost se současnou politickou situací výrazně vyšší, než bývala v období let 2012 a 2013," dodalo CVVM.

Průzkum se uskutečnil od 8. září do 8. listopadu a zúčastnilo se ho 821 lidí.