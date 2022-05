CVVM: Nejvyšší důvěře se u Čechů nadále těší starostové a obecní zastupitelstva

Praha - Z ústavních institucí mají Češi nadále největší důvěru v obecní zastupitelstva. Věří jim téměř dvě třetiny obyvatel, podobně jako starostům. Následují krajská zastupitelstva a hejtmani. Důvěru v prezidenta má 38 procent obyvatel a ve vládu 35 procent. Nejnižší důvěře veřejnosti se těší obě komory Parlamentu. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků jarního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Důvěru v obecní zastupitelstva vyjádřilo 65 procent dotázaných. Podpora starostů byla o dva procentní body nižší. Zatímco v případě zastupitelů se oproti předchozímu průzkumu z konce loňského roku důvěra zvýšila o čtyři procentní body, v případě starostů naopak o sedm bodů klesla.

Krajským zastupitelstvům důvěřuje 47 procent, hejtmanům 44 procent. Podpora zastupitelům krajů zůstala ve srovnání s výsledky předchozího průzkumu CVVM téměř stejná, hejtmanům klesla o čtyři procentní body.

Prezidentovi republiky důvěřovalo letos na jaře 38 procent respondentů, o dva procentní body více než v minulém průzkumu. O dva body si polepšila také vláda, které věří 35 procent Čechů. Kabinet premiéra Petra Fialy má ale zároveň druhý nejvyšší podíl nedůvěry, a to 62 procent, zatímco v případě prezidenta Miloše Zemana je to 58 procent.

Senátu věří třetina obyvatel, v Poslaneckou sněmovnu mají důvěru tři z deseti Čechů. Dolní parlamentní komora zároveň vykazuje ze všech ústavních institucí nejvyšší podíl lidí, kteří jí nedůvěřují. Poslancům nevěří 64 procent lidí, senátorům 61 procent.

"Podrobnější analýza ukázala, že u všech zkoumaných institucí kromě prezidenta důvěra k nim vykazuje významnou pozitivní korelaci se spokojeností s politickou situací, s hodnocením ekonomické situace v ČR a spokojeností s vlastním životem," uvádí autoři průzkumu.

S politickou situací v zemi bylo letos na jaře spokojeno 21 procent lidí, zatímco loni na podzim to bylo 11 procent. Podíl nespokojených klesl z 55 na 51 procent.

Průzkum CVVM se konal od 18. března do 9. května. Zapojilo se do něj 845 lidí ve věku od 15 let.

Důvěra v ústavní instituce (v procentech):

3/20 6/20 7/20 09/20 06/21 07/21 8-9/21 9-10/21 11-12/21 3-5/22 Prezident 50 44 43 46 29 37 36 35 36 38 Vláda 45 40 41 43 28 37 32 32 33 35 Sněmovna 34 32 32 36 21 29 26 28 30 30 Senát 36 34 36 35 27 34 38 30 32 33 Krajské zastupitelstvo 48 40 43 44 41 49 48 45 48 47 Obecní zastupitelstvo 64 60 63 61 58 63 64 60 61 65 Starostové 65 61 63 61 60 67 67 62 70 63 Hejtmani 45 36 40 41 40 49 45 41 48 44

Zdroj: CVVM