CVVM: Co stát udělal proti covidu je podle většiny lidí přiměřené

Praha - Šest z deseti Čechů hodnotí reakci státu na šíření nemoci covid-19 jako přiměřenou. Pro většinu obyvatel jsou ale málo či zcela nesrozumitelné důvody opatření, která v souvislosti s epidemií vyhlašuje vláda. Nejlépe lidé v době epidemie hodnotí práci zdravotníků a hasičů, nejhůř naopak vlády, médií, Evropské unie a Světové zdravotnické organizace (WHO). Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Opatření, která stát v současnosti dělá proti šíření nového typu koronaviru, považuje za přiměřená 61 procent Čechů. Zhruba pětina lidí je hodnotí jako přehnaná a 13 procent je považuje za nedostatečná.

Ve srovnání s výsledky průzkumu ze září ubylo lidí, kteří opatření pokládají za nedostatečná, a to o deset procentních bodů. "Naopak sedmibodový nárůst vykazuje podíl těch, kdo tato opatření pokládají za přemrštěná," uvádí CVVM.

Za účinná považovalo loni v prosinci epidemická opatření státu 57 procent dotázaných. Opačný názor na ně mělo 37 procent respondentů. V květnu a začátkem června byla o účinnosti opatření státu proti šíření koronaviru přesvědčena více než čtyřpětinová většina. Přes léto oslabila a v září klesla až na 48 procent, přičemž podíl opačného mínění se k ní přiblížil na rozdíl pouhých čtyř procentních bodů.

V souvislosti s epidemií nemoci covid-19 lidé v prosinci nejpozitivněji hodnotili činnost zdravotníků, hasičského záchranného sboru a armády. Práci zdravotníků hodnotilo kladně devět z deseti respondentů, hasičů 85 procent a vojáků 80 procent. Přibližně tři čtvrtiny dotázaných ocenily práci policie.

Naopak na konci žebříčku hodnocených institucí a skupin skončila Evropská unie, jejíž činnost hodnotilo pozitivně 36 procent lidí, a Světová zdravotnická organizace s 37procentním pozitivním hodnocením.

Kritičtí byli účastníci průzkumu také k médiím a vládě. Spokojeno s prací novinářů v době koronavirové krize bylo 39 procent respondentů. O jeden procentní bod vyšší podpoře se pak těšila vláda. Negativně hodnotilo činnost médií 57 procent a vlády 55 procent lidí.

Autory průzkumu také zajímalo, jak lidé vnímají srozumitelnost zavádění či rušení protiepidemických opatření. Za srozumitelná je v prosinci označilo 44 procent respondentů, zatímco 55 procent je hodnotilo opačně.

Oproti září se koncem roku snížil podíl těch, kdo považují důvody zavádění a rušení opatření za spíše srozumitelné. Podíl lidí pokládajících tyto důvody za spíše či naprosto nesrozumitelné se naopak o devět procentních bodů zvýšil.

Průzkum CVVM se konal od 20. listopadu do 8. prosince 2020. Zapojilo se do něj 1024 obyvatel ČR ve věku od 18 let.