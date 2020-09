CVVM: ANO by jasně vyhrálo volby před Piráty a ODS

Praha - Volby do Poslanecké sněmovny by v září s velkým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které by podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) získalo 31,5 procenta hlasů. Předchozí průzkumy z června i července předpovídaly, že ANO bude volit 29 procent lidí. Druhým Pirátům by nyní dalo hlas 16 procent občanů a třetí ODS by volilo 12,5 procenta lidí. Sociální demokracii přisoudil model 10,5 procenta hlasů a komunistům o procento méně.

Zda by se dalším čtyřem sněmovním stranám podařilo překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, je podle analytiků CVVM nejisté. "U uskupení SPD, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do Poslanecké sněmovny dostaly, či nedostaly," uvedlo CVVM v tiskové zprávě. Trikolóru by v září podpořila dvě procenta voličů, Zelené jedno procento.

U hnutí ANO oproti červenci nenastal podle autorů průzkumu významný posun. "Mírný pokles podpory bylo možné pozorovat mezi březnem a červnem 2020. Momentálně je podpora hnutí ANO nižší, než byla před koronavirovou krizí, konkrétně mezi lednem a březnem 2020," uvedli analytici CVVM. Od letošního března podle jejich zjištění setrvale posilují Piráti.

Jasné vítězství ANO v případných sněmovních volbách předvídají i další agentury pro výzkum veřejného mínění. Podle nedávného volebního průzkumu společnosti STEM si ANO v září sice pohoršilo z květnových 33,7 procenta hlasů na 28,4 procenta, znovu by ale hlasování vyhrálo s velkým náskokem před druhými Piráty a třetí ODS.

CVVM provedlo průzkum od 5. do 20. září a na podporu stran se dotazovalo přes 900 lidí starších 18 let. K volbám by dorazilo 60 procent dotázaných s volebním právem. Účast by tak byla víceméně stejná jako při sněmovních volbách v říjnu 2017. Třetina lidí uvedla, že k volbám nepřijde.

Volební modely CVVM ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017 (v pct.):

Strana srpen 2020 Červenec 2020 Červen 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Červen 2019 Volby v říjnu 2017 ANO 31,5 29 29 33 33 32 29,5 30 33,5 30 29 29,64 ODS 12,5 12 14 14,5 14 15 12,5 14 13,5 12 15 11,32 Piráti 16 14,5 13,5 12,5 13 13,5 14 13,5 14 13 17 10,79 ČSSD 10,5 9,5 13 8,5 9 8,5 10 9 10 9,5 7,5 7,27 KSČM 9,5 7,5 7,5 7 8 7,5 8 9 8,5 8,5 9 7,76 STAN 4,5 5,5 5 4,5 3,5 5,5 4 4 2,5 4,5 4,5 5,18 KDU-ČSL 3,5 6,5 4,5 7 6 5,5 6,5 5,5 5 4,5 5 5,8 TOP 09 4 3,5 4,5 4,5 3,5 5 3,5 3,5 4 4 3 5,31 SPD 4,5 6 4 4,5 5 4 5,5 5,5 4,5 8,5 6,5 10,64

Zdroj: CVVM

abz rot