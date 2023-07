Cvičení je přínosné pro srdce i u lidí, kteří cvičí jen o víkendu

Londýn - I lidé, kteří vměstnají celotýdenní doporučenou pohybovou aktivitu do jednoho nebo dvou dnů, mají podobně nízké riziko srdečních onemocnění a mrtvice jako ti, kteří si ji rozprostřou po celém týdnu. Vyplynulo to z rozsáhlé studie, o jejíchž výsledních informoval list The Guardian.

Výsledky průzkumu zaměřeného na takzvané "víkendové válečníky", tedy lidi, kteří veškeré volnočasové aktivity vtěsnají do víkendu, ve srovnání s pravidelně cvičícími naznačují, že i když jsou lidé příliš zaneprázdnění na to, aby v pracovním týdnu cvičili, mohou si o víkendu vynahradit nečinnost a zlepšit tak své kardiovaskulární zdraví.

"Naše zjištění naznačují, že snaha o zlepšení fyzické aktivity, i když je soustředěna do jednoho až dvou dnů v týdnu, by měla být prospěšná pro kardiovaskulární rizika," uvedl Patrick Ellinor, kardiolog z Massachusettské všeobecné nemocnice v Bostonu. "Zdá se, že je nejdůležitější celkový objem aktivity, spíše než její rozvržení," dodal.

Zdravotnické směrnice doporučují dospělým, aby každý týden vykonávali alespoň 150 minut aktivity střední intenzity nebo 75 minut aktivity intenzivní. Nebylo však jasné, zda má stejný přínos cvičení vměstnané do jednoho nebo dvou dnů či pravidelnější, rozprostřená fyzická aktivita.

Výzkumníci analyzovali lékařské záznamy téměř 90.000 osob zařazených do projektu britské biobanky. Všichni nosili na zápěstí akcelerometry, které zaznamenávaly jejich fyzickou aktivitu po celý týden.

Podle studie byla třetina účastníků neaktivní, což znamená, že každý týden absolvovali méně než 150 minut středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity. Dalších 42 procent bylo klasifikováno jako aktivní "víkendoví bojovníci", kteří cvičili alespoň 150 minut, většinou během jednoho nebo dvou dnů. Téměř čtvrtina osob si cvičení rozvrhla a věnovala se mu alespoň 150 minut během několika dnů.

Tým vedený kardiologem Shaanem Khurshidem zjistil, že víkendové i rozprostřené cvičení je spojeno s nižšími kardiovaskulárními zdravotními riziky ve srovnání s nečinností. Riziko srdečního infarktu bylo o 27 procent nižší u víkendových bojovníků a o 35 procent nižší u těch, kteří si cvičení rozložili do celého týdne.

Když se vědci zaměřili na srdeční selhání, bylo toto riziko o 38 procent nižší u víkendových bojovníků a o 36 procent nižší u pravidelně cvičících. Riziko fibrilace síní - poruchy srdečního rytmu - bylo u těchto skupin nižší o 22 procent a 19 procent. V případě mrtvice bylo nižší o 21 procent a 17 procent.

"Fyzická aktivita soustředěná do jednoho až dvou dnů byla spojena s podobně nižším rizikem kardiovaskulárních následků jako pravidelnější aktivita," píší autoři studie v odborném časopise Jama. Práce navazuje na další výzkumy, které zjistily přínos víkendového cvičení pro zdraví a kondici.