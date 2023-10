Praha - Fotbalista Tomáš Čvančara od zářijového srazu reprezentace zápolil se zdravotními problémy. Laboroval s kotníkem a pak se stehnem a kvůli tomu v posledním měsíci za Mönchengladbach naskakoval až jako střídající hráč. Nyní už je třiadvacetiletý útočník v pořádku a vyhlíží zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Albánii a s Faerskými ostrovy. Na tiskové konferenci v Praze řekl novinářům, že se český tým musí ve čtvrtečním utkání v Tiraně oproti remíze 1:1 z úvodního vzájemného duelu v září doma zlepšit v pohybu a v ofenzivě.

"Ze zápasu s Albánií jsem si přivezl do Německa poranění kotníku, kde jsem měl dvě trhliny, které jsme nějakým způsobem vyřešili. Pak hned v zápase s Darmstadtem jsem dostal úder do strany stehna. Bohužel to už bylo ještě větší zranění než kotník, takže jsem se z toho dával dohromady a nějakou minutáž jsme museli dávkovat," řekl Čvančara.

Letní posila Mönchengladbachu ze Sparty musela vynechat utkání s Lipskem a v posledních dvou duelech naskočila vždy na 27 minut. "Netrénoval jsem s týmem, trénoval jsem vždy jen den před zápasem. Když trénuji jen den před zápasem, tak asi nemůžu být v základu. Byli jsme na tom domluveni. Já s tím počítal, že než se do toho znovu dostanu, budu v roli v uvozovkách takového žolíka. Teď už jsem naplno připraven," uvedl.

Německý klub mu s odjezdem na reprezentační sraz žádné potíže navzdory nedávným zdravotním problémům nedělal. "Neřekl bych. Podle mě si váží toho, že mají hráče, který se dostal do nominace reprezentace. I pro ně je to vizitka, že mají asi kvalitní hráče," prohlásil Čvančara.

Po letním příchodu ze Sparty zasáhl do šesti ze sedmi kol bundesligy a na kontě má tři branky a jednu asistenci. "Je spousta hráčů v bundeslize, o kterých se říká, že se na tu ligu ještě neadaptovali. Já dělám postupné kroky a snažím se podávat co nejlepší výkony. Můžu si třeba myslet, že jsem hrál strašně moc dobře, ale trenér to může vidět jinak. Tohle je subjektivní. Ale myslím, že se mi zatím docela daří," mínil Čvančara.

V Německu se už zabydlel. "Jestli se nepletu, už jsem tam nějaké dva tři měsíce. Už se tam cítím jako doma. Máme vše zařízené, vybalené, z toho pohledu se cítím dobře," doplnil Čvančara.

Mönchengladbach je po sedmi kolech s šesti body na 12. místě tabulky. "Těch bodů asi mělo být více. Gladbach je ale v přestavbě, je tam hromada mladých kluků, nový trenér, od toho se to odvíjí. Myslím, že všichni v klubu s tím počítali, nejsme pod nějakým velkým tlakem. Ale samozřejmě chceme vyhrávat každý zápas. Že se to zatím nedařilo, není úplně pozitivní. Ale řekl bych, že každý výkon je kvalitnější a kvalitnější a od toho se musíme odrazit," uvedl Čvančara.

S reprezentací ho ve čtvrtek v Tiraně čeká zřejmě klíčový zápas evropské kvalifikace. Češi nastoupí proti vedoucímu týmu skupiny Albánii, na kterou ztrácejí z druhého místa dva body. Třetí Moldavsko má stejně bodů jako svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého, až čtvrté je Polsko.

"Před chvílí jsme přijeli na sraz, ale všichni máme v hlavách, jak moc důležitý zápas (v Albánii) to pro nás je. Pro mě není překvapení, že jsou ve skupině nahoře. Tady se z nich dělal outsider, kterého bychom měli přejet. Ale oni ukázali, že kvalitu mají. Mají kluky, kteří hrají v Serii A a tam si nevyberou jen tak někoho," řekl Čvančara.

"Je to vyrovnaná skupina, my, Albánie a Polsko jsme plus minus vyrovnané týmy. Samozřejmě Moldavsko to už je největší překvapení. Je to boj a my budeme bojovat," poznamenal Čvančara.

V září český tým doma s Albánií jen remizoval 1:1. "Úplně bych neřekl, že bychom hráli nějak úplně příšerně. Nepovedlo se nám to úplně nahoře. Trenér o tom mluvil, neměli jsme tam dobrý pohyb, byla tam špatná nabídka. Je potřeba nahoře zlepšit pohyb a hlavně si vytvořit nějaké šance," řekl Čvančara.

V albánské nominaci nechybí jeho bývalý spoluhráč ze Sparty záložník Qazim Laci. "Byl to můj spoluhráč jako každý jiný, samozřejmě jsme se normálně bavili. Jestli se na něj nějak zvlášť těším? Já tam jedu reprezentovat naši zemi, to je pro mě priorita číslo jedna. Po zápase si pak můžeme popovídat," uvedl Čvančara. "Je to bojovník, to všichni vidíme. Bojuje za ten tým, kde je. Je dobrý na balonu, dobře drží balon a prostory," dodal Čvančara.