Čvančara: Dva góly pro mě mají obrovskou cenu, ale po Randers cítíme křivdu

Jablonec nad Nisou - Jablonecký fotbalista Tomáš Čvančara poprvé v soutěžním zápase za Severočechy vstřelil dva góly. Velkou radost mu ale částečně zkazila domácí remíza 2:2 s Randers ve třetím kole skupiny Evropské konferenční ligy. Jednadvacetiletý útočník po čtvrtečním utkání cítil křivdu, i proto, že dánský tým vyrovnal v poslední minutě z penalty, kterou nepovažoval za jednoznačnou.

"Dva góly pro mě mají obrovskou cenu. Ve druhé lize se mi dařilo a teď na to nějak navazuju. Měl jsem takový delší útlum, kdy jsem v Opavě moc nehrál, ale zase se mi začalo dařit a mám z toho obrovskou radost. Samozřejmě mám radost i z gólů, ale bohužel ve finále je z toho jenom bod. Jak trenér (Petr Rada) říkal, tak cítíme asi trošku křivdu a jsem z toho zklamaný," uvedl Čvančara na tiskové konferenci.

"Za mě tam určitě byly minimálně dvě sporné situace na nás. Když se odpískala penalta, která za mě byla docela dost přísná, tak minimálně jedna pro nás měla být. Ale nejsem rozhodčí, říkám, jak to vidím bezprostředně po zápase. Jsem plný emocí. Prostě cítíme křivdu za to, že si myslíme, že minimálně zápas měl být vítězný," přidal vytáhlý útočník.

Na Střelnici ve 35. minutě otevřel skóre patičkou po nahrávce Jakuba Považance. "Viděl jsem, že Povy to navádí, dával krásný balon pod sebe, ale letělo to trošku za mě. Buď bych se musel zastavit, nebo to hrát patičkou. Hned jsem věděl, že se to pokusím dávat patičkou na bránu. Zaplaťpánbůh to tam padlo," popsal Čvančara.

Krátce po změně stran zvýšil na 2:1, když se prosadil hlavou po rohovém kopu Jana Kroba. Gól však potvrdil až pomezní rozhodčí, protože hráči Randers rychle odvrátili míč z prostoru za brankovou čarou. "Na pomezního jsem se vůbec nedíval, ani mě to nenapadlo. Prostě jsem to odhlavičkoval a věděl, že je hráč s balonem za čarou, tak jsem se běžel radovat," přiznal Čvančara, který kvůli menším problémům s třísly odstoupil po hodině hry.

Jablonečtí po polovině skupiny D zůstali na druhém místě tabulky se čtyřmi body. Vedoucí Alkmaar má sedm bodů, Randers tři a Kluž získala jeden bod. "Samozřejmě mrzí hodně, že máme jenom čtyři body. Se všemi soupeři jsme odehráli otevřenou partii a ani jednou nebyli horší. Hráli jsme svoji hru, ukázali kvalitu a myslím, že šanci na postup máme. Myslím, že jsme všechny překvapili našimi výkony," dodal s šesti soutěžními góly nejlepší střelec Severočechů v této sezoně.