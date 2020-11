ČUS vyzývá k obnovení sportu dětí s většími skupinami uvnitř

Praha - Česká unie sportu (ČUS) vyzvala vládu k obnovení amatérského organizovaného sportu včetně pravidelných tréninků dětí a mládeže a rychlému stanovení podmínek pro lyžařské areály. Požaduje větší skupiny na vnitřních sportovištích, aby byla možná i příprava v kolektivních sportech. O parametrech rozvolňování ve sportu jedná Národní sportovní agentura (NSA) s ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Jasno by mělo být v neděli.

ČUS ocenila přístup agentury vedené někdejším hokejovým gólmanem Milanem Hniličkou, ale i její představitelé se chystají přímo obrátit na odpovědné činitele. "Doporučujeme neotálet s otevřením sportovišť pro veřejnost, klidně i pro vyšší počet osob, pokud to bude v rámci jednoho týmu. Za naléhavé považujeme nastavení režimu, za jakého bude možné lyžovat na sjezdovkách," uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Miroslav Jansta.

Amatérský sport stojí od 12. října. Děti a mládež už sedmý týden nesmějí společně trénovat, pro všechny s výjimkou profesionálů zůstávají uzavřená vnitřní sportoviště. "Trenéři z různých klubů po republice mají velké obavy z toho, aby se vůbec děti po takové pauze ke sportu zase vrátily. Některé z nich zpohodlněly, u dalších stoupla závislost na počítačových hrách," upozornil Jansta.

Na zdravotní rizika ve věku, kdy se vytváří celoživotní vztah k pohybu, upozornila v úterý rovněž lékařská komise Českého olympijského výboru. Ve Velké Británii, kde jsou obdobné restrikce jako v Česku, podobně argumentoval prezident Světové atletiky Sebastian Coe.

Nadějí pro amatérský sport je přechod do třetího rizikového stupně PES, který by mohl nastat od pondělí 30. listopadu. NSA nyní vyjednává o velikosti skupin pro tréninky uvnitř, protože podle matice PES by měly být maximálně desetičlenné. Na zvýšení tohoto limitu apeluje také ČUS.

"Deset lidí nám přijde málo. Například mládež v ledním hokeji nebo v basketbalu si pořádně nezatrénuje ani nezahraje. Pro kluby by bylo organizačně náročné rozkouskovat tréninky kvůli stanovenému limitu. Navrhujeme, aby se počet lidí ve vnitřních prostorech navýšil na 30 osob, a to pouze z jednoho týmu," uvedl Jansta.

Za nezbytné považuje také rychlé rozhodnutí o režimu na sjezdovkách. "Provozovatelé skiareálů jsou připraveni zajistit výrazně bezpečnější management front, který zajistí, že lyžaři budou navedeni do úzkých koridorů," naznačil Jansta.

Lyžařské areály a lanovky by podle něj měly být posuzovány jako veřejná doprava, nikoliv jako venkovní hromadná akce. "Nejde o koncentrovaný a stálý výskyt velkého počtu lidí na stejném, pevně vymezeném místě po určitý čas. Zákazníci čekající na výjezd lanovkou jsou v pohybu a ve stejné situaci jako cestující v hromadné dopravě, která omezena není," podotkl.

ČUS by přivítala také otevření dalších vnitřních sportovišť pro veřejnost, jako jsou třeba posilovny nebo badmintonová a squashová centra. "Pokud se dodrží všechna hygienická nařízení, riziko přenosu v nich není o tolik větší než například v obchodních řetězcích. Hodně lidí bude potěšeno, když sportování dětí i dospělých, důležité pro jejich zdraví, dostane státní prioritu hned za již povolenými kočičími salóny," dodal Jansta.