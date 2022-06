ČUS označila situaci českého sportu za nejhorší v historii, žádá vládní pomoc

Nymburk - Valná hromada České unie sportu (ČUS) označila situaci českého sportu za nejhorší v historii. Spojení poklesu státní podpory a energetické krize, která přináší nárůst výdajů na provoz sportovišť, může mít dalekosáhlé důsledky včetně uzavírání sportovišť a krachu klubů. Delegáti proto vyzvali vládu, aby urychleně začala jednat.

"Procházíme nejtěžším obdobím českého sportu v jeho historii. V době, kdy je nutné děti přivádět k pohybovým aktivitám a do organizovaného sportu, nám budou kluby zanikat z ekonomických důvodů. A současná vláda to zatím neřeší," uvedl na dnešní valné hromadě předseda ČUS Miroslav Jansta. Delegáti zastupovali 75 národních sportovních svazů a více než 7000 klubů a tělovýchovných jednot, které mají přes milion členů.

Jednání se zúčastnil předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser, naopak premiér Petr Fiala se omluvil. "Jenom to dokumentuje reálný stav - vládní činitele nechtějí převzít odpovědnost za radikální pomoc českému sportu na všech jeho úrovních. Téměř ve všech evropských státech je přístup ke sportu zcela odlišný. Dnes mohl pan premiér osobně slyšet, jaký je skutečný stav českého sportu," komentoval to Jansta.

Nová vláda výrazně snížila výdaje na sport, které jsou plánované na 4,6 miliardy korun. Znamená to reálný meziroční pokles o čtvrtinu, upozornila ČUS. Je to o třetinu nižší objem financí než v roce 2007.

"Podpora sportu klesá i bez inflace a narůstajících cen za energie. Od nové vlády jsme očekávali změnu, racionalitu a pochopení významu sportu pro stát, to ale zatím nepřichází. Přitom podle vládou schválené koncepce Sport 2025 mělo být všechno jinak a na sport by mělo jít v roce 2025 minimálně 19 miliard korun. Jsme někde na jedné čtvrtině. Pokud by měl být cíl koncepce v roce 2025 splněn, musely by být výdaje na sport v následujících letech meziročně navyšovány o sto procent," upozornil Jansta.

Delegáti v usnesení vyzvali premiéra a parlament, aby zařadili sport na stejnou úroveň jako kulturu. "Jsme v historicky nejhorším stavu, zdraví národa je ohroženo - a nejen to. Dostatečný počet adeptů v požadované kondici nemá v současné době policie ani armáda. Kde chce stát nabírat například nové vojáky v době současného nebezpečí? Silovým rezortům je překvapivě jedno, že stát selhává už při vedení tělesné výchovy na základních školách a hledá důvody, proč to nejde, namísto hledání cest, jak to jde," poznamenal Jansta.

Pokud majitelé sportovišť nezískají peníze na provoz, budou muset od září omezit své fungování. "Máme zprávy ze všech částí republiky o tom, že zejména kluby ledního hokeje vůbec neví, kdy začnou fungovat před novou sezonou a jestli o prázdninách vůbec nechají zamrazit plochu. Pokud stát klubům a jednotám nepomůže s uhrazením částek za energie, nastane kolaps, který odnesou opět děti a rodiny. Buď sport v jejich okolí přestane fungovat, nebo budou muset platit za tréninky více peněz," varoval Jansta.

Ministr financí Zbyněk Stanjura odkázal sportovní organizace na plošné vládní řešení, jehož podmínky pro firmy a spolky ale ještě kabinet nezveřejnil.