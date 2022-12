Curtoniová vyhrála sjezd v Mořici před Goggiaovou, jež si zlomila prsty o branku

Svatý Mořic (Švýcarsko)/Cervinia (Itálie) - Také třetí sjezd žen v sezoně Světového poháru skončil italským triumfem, Sofia Goggiaová se ale ve Svatém Mořici musela sklonit před Elenou Curtoniovou. Vítězka obou dosavadních závodů v Lake Louis skončila druhá se ztrátou 29 setin sekundy, navíc si při kontaktu s brankou zlomila dva prsty na ruce.

Jednatřicetiletá Curtoniová si v těžkých podmínkách a na trati zkrácené kvůli mlze a sněžení dojela pro třetí triumf v kariéře a druhý ve sjezdu. V nejrychlejší disciplíně triumfovala dosud jen téměř před třemi lety v Bansku.

Goggiaová za sebou nechala s téměř půlsekundovou ztrátou olympijskou vítězku a mistryni světa Corinne Suterovou ze Švýcarska, jež v nové sezoně i ve třetím sjezdu obsadila medailovou pozici. Vybojovala ji o 11 setin před krajankou Jasmine Fluryovou a navázala na stříbro a bronz z Kanady.

Favoritka Goggiaová musela na svůj start s číslem 10 čekat více než pět minut, protože byl závod přerušen kvůli nehodě jednoho z pomocníků na trati. Při samotné jízdě se pak Italce zachytila ruka do branky a stříbrná olympijská medailistka ze ZOH v Pekingu okamžitě po dojezdu zamířila do nemocnice.

Italský tým uvedl, že si Goggiaová zlomila ukazováček a prostředníček levé ruky a odcestovala do Milána na operaci. Večer by se měla olympijská šampionka z Pchjončchangu 2018 do Svatého Mořice vrátit, aby se mohla v sobotu postavit na start druhého sjezdu.

Italkám se tak připomněl lednový superobří slalom v Cortině, kde Curtoniová vyhrála a Goggiaová měla těžký pád. "Je to škoda, protože by bylo skvělé, kdybychom si mohly užít vyhlášení a hymnu společně. Vypadá to jako kletba, že když vyhraju, tak jí se něco stane. Ale nedělám to schválně, přísahám," řekla Curtoniová.

Poprvé v kariéře jela sjezd ve Svatém Mořici americká hvězda Mikaela Shiffrinová. Specialistka na točivé disciplíny obsadila šesté místo a pojistila si celkové vedení ve Světovém poháru.

Lyžaři přišli kvůli mlze o superobří slalom ve Val Gardeně Kvůli husté mlze museli italští pořadatelé odvolat dnešní superobří slalom mužů na Světovém poháru ve Val Gardeně. Nepříznivá předpověď vyloučila odložení startu na pozdější dobu z původního času začátku v 11:45, proto jury závod zrušila. V sobotu mají lyžaři na programu sjezd, jeden už v italském středisku absolvovali ve čtvrtek jako náhradu za odložený závod v Beaver Creeku a na zkrácené trati zvítězil Rakušan Vincent Kriechmayr. Ve Val Gardeně vedle mlhy nadělal organizátorům starosti i nový sníh a také oteplení, které podle agentury APA mělo vliv na stav sjezdovky. V mužském kalendáři už je to šestý zrušený závod v začínající sezoně, nahrazen byl zatím jediný. Na sobotu hlásí předpověď příznivější podmínky. Adamczyková skončila na SP v Cervinii pátá, vyhrála malé finále Snowboardcrossařka Eva Adamczyková obsadila při svém druhém startu ve Světovém poháru po loňském vážném zranění páté místo v Cervinii. Olympijská vítězka ze Soči 2014 vypadla v Itálii těsně v semifinále a následně vyhrála malé finále. Devětadvacetiletá Adamczyková byla v Cervinii ve čtvrtek třetí v kvalifikaci. Ve čtvrtfinále dojela druhá za Francouzkou Chloé Trespeuchovou, v semifinále se po dobrém startu držela dlouho na postupové druhé příčce opět za Trespeuchovou, ale na posledních metrech ji ve fotofiniši předstihla Australanka Belle Brockhoffová. Trojnásobná celková vítězka SP Adamczyková si zklamání vynahradila v malém finále. Do něj odstartovala se zpožděním a tento taktický prvek, který někdy využívá, jí přinesl úspěch. Česká snowboardistka postupně předjela všechny tři soupeřky a zakončila závod výhrou. Před dvěma týdny se Adamczyková vrátila po téměř roce do SP v Les Deux Alpes, kde po vyřazení ve čtvrtfinále skončila desátá. Většinu minulé sezony včetně ZOH v Pekingu vynechala česká hvězda kvůli zlomeninám obou nohou u kotníků. Úvodní ze dvou závodů v Cervinii vyhráli Trespeuchová a Rakušan Alessandro Hämmerle, Adamczyková si v pořadí SP polepšila na sedmé místo. V sobotu se na úpatí Matterhornu pojede znovu.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - sjezd: 1. Curtoniová 1:09,40, 2. Goggiaová (obě It.) -0,29, 3. C. Suterová -0,73, 4. Fluryová (obě Švýc.) -0,84, 5. Johnsonová -0,96, 6. Shiffrinová (obě USA) -1,23.

Pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Goggiaová 280 b., 2. C. Suterová 200, 3. Curtoniová 154, 4. Ortliebová (Rak.) 138, 5. Štuhecová (Slovin.) 112, 6. Puchnerová (Rak.) 109.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 425, 2. Holdenerová (Švýc.) 366, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Goggiaová 325, 5. C. Suterová 300, 6. Hectorová (Švéd.) 247, ...36. Dubovská (ČR) 68.

SP ve snowboardingu v Cervinii (Itálie) - snowboardcross:

Muži: 1. A. Hämmerle, 2. Dusek (oba Rak.), 3. Nörl (Něm.), 4. Dierdorff (USA), ...v kvalifikaci 34. Kubičík, 37. Choura, 43. Žerava (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Nörl 160, 2. A. Hämmerle 118, 3. Visintin (It.) 98, ...32. Choura 8.

Ženy: 1. Trespeuchová, 2. Petitová Lenoirová (obě Fr.), 3. Bankesová (Brit.), 4. Brockhoffová (Austr.), 5. Adamczyková, ...v kvalifikaci 20. Hopjáková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Trespeuchová 180, 2. Baffová (Austr.) 126, 3. Petitová Lenoirová 109, ...7. Adamczyková 71, 23. Hopjáková 19.