Curry pomohl 40 body k výhře Golden State, Philadelphia uspěla i bez Embiida

Houston - Basketbalisté Golden State v NBA vyhráli 122:108 nad Houstonem. Svým nejlepším výkonem od Vánoc jim k tomu pomohl Stephen Curry a pošesté v sezoně pokořil hranici 40 bodů. Warriors si tak upevnili druhé místo v tabulce Západní konference před Memphisem, který podlehl Philadelphii 119:122 po prodloužení. Sixers přitom postrádali svou hlavní hvězdu Joela Embiida. New Orleans Pelicans, za něž opět nenastoupil Tomáš Satoranský, prohráli s Clevelandem 90:93.

Warriors už počtvrté za sebou nastříleli přes 110 bodů, ale proti třetímu nejhoršímu týmu soutěže rozhodli o výhře až v poslední čtvrtině. V té řádil zejména Curry, dal v ní 21 ze svých 40 bodů. Byla to pro něj bodově nejlepší poslední čtvrtina kariéry.

Ještě čtyři a půl minuty před koncem byl rozdíl ve skóre jen čtyři body, ale v následných dvou útocích dal Curry pět bodů a definitivně zápas rozhodl. Po nepřesvědčivých výkonech během ledna tak opět ukázal svou sílu. Naposledy pokořil hranici 40 bodů o Vánocích. Celkem v zápase trefil sedm trojek a přidal devět asistencí. Andrew Wiggins mu pomohl 23 body. Houston táhl Christian Woods s 24 body a 13 doskoky.

Na výhru Warriors nedokázal odpovědět Memphis, jehož ztráta na třetím místě tak narostla na rozdíl čtyř výher. Proti Philadelphii měl přitom velkou šanci. Soupeři totiž chyběl jeden z hlavních kandidátů na cenu MVP sezony Embiid, jehož nechal trenér odpočívat. Skvěle ho ale zastoupil Andre Drummond: zaznamenal 16 bodů a 23 doskoků.

Přesto měl Memphis ve velmi vyrovnaném zápase, v němž ani jeden z týmů od druhého poločasu nevedl o více než pět bodů, k výhře blíže, když Ja Morant osm vteřin před koncem normální hrací doby srovnal skóre akrobatickým nájezdem s faulem, ale vzápětí neproměnil trestný hod, který mohl přinést výhru. V prodloužení Grizzlies vedli 119:115, jenže v posledních téměř třech minutách už neskórovali. Naopak Danny Green trojkou snížil a Tyrese Maxey 26 vteřin před koncem zařídil vítězství, které pak v poslední vteřině ještě potvrdil.

Zápas měl čtyři hráče přes třicet bodů. Vítěze táhli Maxey s 33 body a 8 asistencemi a Tobias Harris s 31 body. Memphis pak Morant s 37 body a Desmond Bane s 34 body. "Byl to skvělý zápas. Oni hráli dobře, my hráli dobře, oba týmy se střídaly ve vedení. My sice nakonec prohráli, ale když budeme hrát takto, bojovat a spolupracovat, tak nemám s prohrou problém," řekl Bane.

Pátá výhra za sebou znovu přiblížila Philadelphii k čelu Východní konference, kam se vrátilo Chicago poté, co dosud vedoucí Miami prohrálo 92:122 s Bostonem. Neporadilo si s absencí lídra Jimmyho Butlera. Před Philadelphií má Heat náskok jediné výhry. Na čtvrté místo Východu poskočil Cleveland, jenž i bez svého hlavního rozehrávače Dariuse Garlanda vyhrál nad New Orleans. Na rozehrávce zaskočil turecký křídelník Cedi Osman a blýskl se osobním rekordem 12 asistencemi. Pelikáni ještě 92 vteřin před koncem těsně vedli, pak ale zasmečoval z doskoku Jarrett Allen a následně Cleveland zápas rozhodl trestnými hody.

NBA:

Atlanta - Toronto 100:106, Boston - Miami 122:92, Cleveland - New Orleans 93:90, Houston - Golden State 108:122, Indiana - LA Clippers 122:116, New York - Sacramento 116:96, Oklahoma City - Portland 98:81, Philadelphia - Memphis 122:119 po prodl.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 50 31 19 62,0 2. Brooklyn 49 29 20 59,2 3. Toronto 48 25 23 52,1 4. Boston 52 27 25 51,9 5. New York 51 24 27 47,1

Centrální divize:

1. Chicago 49 31 18 63,3 2. Cleveland 51 31 20 60,8 3. Milwaukee 52 31 21 59,6 4. Indiana 52 19 33 36,5 5. Detroit 49 12 37 24,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 51 32 19 62,7 2. Charlotte 51 28 23 54,9 3. Atlanta 50 24 26 48,0 4. Washington 49 23 26 46,9 5. Orlando 51 11 40 21,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 53 35 18 66,0 2. Dallas 51 29 22 56,9 3. San Antonio 51 19 32 37,3 4. New Orleans 50 18 32 36,0 5. Houston 50 14 36 28,0

Severozápadní divize:

1. Utah 51 30 21 58,8 2. Denver 49 28 21 57,1 3. Minnesota 50 25 25 50,0 4. Portland 51 21 30 41,2 5. Oklahoma City 49 15 34 30,6

Pacifická divize:

1. Phoenix 49 40 9 81,6 2. Golden State 51 38 13 74,5 3. LA Clippers 53 26 27 49,1 4. LA Lakers 51 24 27 47,1 5. Sacramento 52 18 34 34,6