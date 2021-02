Curry 32 body pomohl v NBA Golden State k výhře v San Antoniu

New York - Basketbalisté Golden State v NBA vrátili San Antoniu den starou porážku a druhý zápas v soupeřově hale vyhráli 114:91. Hvězdný rozehrávač Stephen Curry k triumfu Warriors nad neoblíbeným soupeře přispěl 32 body a poslední čtvrtinu už skoro celou odpočíval.

Po vyrovnaném prvním poločase vstup do toho druhého patřil jednoznačně hostům, kteří se blýskli sérii 26:5, na které se Curry podílel 14 body. Warriors vyhráli na palubovce Spurs po pěti porážkách a to hlavně zásluhou přesné střelby za tři body, proměnili totiž 17 ze 40 pokusů. "Věřím si a padá mi to," pronesl Curry.

Dvaatřicetiletý dvojnásobný mistr světa v tomto ročníku dal už 741 bodů, což se předtím podařilo po 32 narozeninách během úvodních 25 zápasů jen Michaelu Jordanovi. "Je v nejlepší formě, ve které jsem ho kdy viděl. Přitom je dvojnásobný nejužitečnější hráč ligy. Nikdy nevypadal líp," těší Curryho forma kouče Steva Kerra.

Z dalších šesti dvouciferných střelců Golden State dodal Eric Paschall na konto vítězů 15 bodů a Andrew Wiggins 14 bodů. Poražené střelecky táhli náhradníci Rudy Gay se 17 body a Trey Lyles s 15 body. San Antonio teď čeká až skoro do konce února putování po palubovkách soupeřů - celkem sedm zápasů venku.

Nejlepší tým dosavadního průběhu sezony Utah Jazz zvítězil v Bostonu 122:108 a připsal si pátou výhru v řadě. Donovan Mitchell měl 36 bodů, na druhé straně zapsal Jaylen Brown 33 bodů.

Lídr východní konference Philadelphia si poradila v Sacramentu 119:111 a ukončil soupeřovu sérii bez porážky, která trvala pět zápasů. Joel Embiid se o to zasloužil 25 body a 17 doskoky. Po 22 bodech dali Tobias Harris a Seth Curry. Domácím nestačilo 34 bodů a 10 asistencí De’Aarona Foxe.

Carmelo Anthony se dostal na 12. místo historické tabulky střelců základní části. Portlandu pomohl 23 body k triumfu nad Orlandem 106:97. Trail Blazers se mohli spolehnout hlavně na Damiana Lillarda autora 36 bodů. V dresu Magic byl hodně vidět Nikola Vučevič s 27 body a 15 doskoky.

Obnovená premiéra někdejšího nejužitečnějšího hráče NBA Derricka Rose v New Yorku Knicks vítězná nebyla. Finalisté loňského ročníku Miami totiž doma duel v koncovce otočili na 98:96. Rose odehrál z lavičky přes 20 minut a postaral se o 14 bodů. Víc jich nastřílel z jeho spoluhráčů jen Elfrid Payton (18).

NBA:

Detroit - Brooklyn 122:111, Miami - New York 98:96, New Orleans - Houston 130:101, Portland - Orlando 106:97, Sacramento - Philadelphia 111:119, San Antonio - Golden State 91:114, Utah - Boston 122:108.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 25 18 7 72,0 2. Brooklyn 26 14 12 53,8 3. Boston 23 12 11 52,2 4. Toronto 24 11 13 45,8 5. New York 26 11 15 42,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 24 16 8 66,7 2. Indiana 24 12 12 50,0 3. Cleveland 25 10 15 40,0 4. Chicago 23 9 14 39,1 5. Detroit 24 6 18 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 25 12 13 48,0 2. Atlanta 23 11 12 47,8 3. Miami 24 10 14 41,7 4. Orlando 25 9 16 36,0 5. Washington 21 6 15 28,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 25 14 11 56,0 2. New Orleans 23 11 12 47,8 3. Memphis 19 9 10 47,4 4. Houston 24 11 13 45,8 5. Dallas 25 11 14 44,0

Severozápadní divize:

1. Utah 25 20 5 80,0 2. Portland 23 13 10 56,5 3. Denver 23 12 11 52,2 4. Oklahoma City 23 10 13 43,5 5. Minnesota 24 6 18 25,0

Pacifická divize:

1. LA Lakers 25 19 6 76,0 2. LA Clippers 25 17 8 68,0 3. Phoenix 23 14 9 60,9 4. Golden State 25 13 12 52,0 5. Sacramento 24 12 12 50,0