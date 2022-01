Curleři Paulovi jsou nadšeni z olympijské haly, pochvalují si osvětlení

Peking - Necelé dva dny zbývají manželům Zuzaně a Tomáši Paulovým do olympijského turnaje smíšených dvojic v curlingu. První prohlídka haly přejmenované z Water na Ice Cube v Pekingu je nadchla a sbírají zkušenosti od ostatních sportovců.

"Už se hodně těším na začátek. Spadne z nás nervozita, která přichází. Je lepší se už dostat na led a myslet, jak správně odhodit, zamést a dodržovat strategii. Curling máme rádi a konečně se k němu po týdnu zase dostaneme," řekl Paul v on-line rozhovoru s novináři.

"Jsem emoční člověk, dám na pocity a tady vše zafungovalo. Z Prahy jsme si dovezli dobrou formu. Všechno klape a věřím, že to takhle půjde dál," uvedla Paulová.

První Češi v některé z curlingových olympijských soutěží se poprvé představí v utkání ve středu 2. února, kdy je čekají norští manželé Kristin Skaslienová a Magnus Nedregotten.

Olympijský led si zatím nevyzkoušeli. V plavecké hale, v které se bojovalo v bazénu o cenné kovy při letních hrách v roce 2008, byli jen na prohlídce. "Jsem absolutně nadšená, asi to předčilo naše očekávání. Není poznat, že to je plavecký bazén, akorát za závěsy zůstaly skokanské můstky. Plocha vypadá kouzelně. Je to nejlepší hala, v které jsme byli," líčila Paulová.

Oba si pochvalovali dobré osvětlení. "Je hodně světla, to je super. Kameny dobře uvidíme," uvedl Paul. "Ostré zářivky bolí do očí, ale to se tady neděje, to je dobře," řekla Paulová.

V hale jsou velké obrazovky, což umožní hráčům dobře vidět opakované záběry. Pro přenosy je premiérově připravena nová technologie sledování trajektorie kamenů po odhodu. "Je to takové curlingové jestřábí oko," přirovnala Paulová zařízení k tenisovému hlídači dopadů míčků. "Osobně v tom vidím potenciál pro diváky, kteří by měli vidět, jakou stopou kámen jede a točí."

Led si vyzkouší až v den prvního zápasu. "Doufali jsme, že bude více tréninků, ale jinak je to standardní a není to nic, na co bychom nebyli zvyklí," řekl Paul. Při prohlídce sledovali čínské amatéry, kteří hráli, aby se testovala technika. "Led by měl točit jako v Evropě. Očekáváme, že kameny se přebrousí, jak bývá zvykem a led se ještě roztočí," uvedla Paulová.

Zápasy mixů se od soutěží mužů a žen, kteří hraje ve čtyřčlenných týmech, liší. Začíná se rovnou do připravených pozic a v každém endu se hází jen pět kamenů. "Nastavení je ofenzivní a hraje se tak do situace, která nutí riskovat," řekl Paul. "Každá chyba i dobrý kámen je víc vidět. V mixu je míň času na vymýšlení taktiky, jsme víc pod tlakem a z toho pramení chyby. Hráči jsou roztěkaní a musí se rychle rozhodnout. I tohle je prvek, který může hrát roli," dodala jeho žena.

Před cestou se připravovali, že se čas v olympijské vesnici potáhne. Proto si mysleli, že budou sledovat hodně filmů. "Ale čas tady neuvěřitelně letí," řekla Paulová. Společně si prošli olympijskou vesnici, byli v nákupním centru pro sportovce a chodí do posilovny."Je perfektně vybavená," řekl Paul. Navštívili i halu na short track, jelikož bydlí s Michaelou Hrůzovou na apartmánu.

Paulová se hodně snaží komunikovat s ostatními sportovci. "Jsem za zvědavou, na všechno se ptám. Mě to zajímá. Snad nejsem v nelásce," doufá, že není svými dotazy otravná. "Člověk si od nich odnese spoustu postřehů, což může prospět osobnosti ve vlastním rozvoji. Zajímá mě třeba přípravná rutina, jak kdo tráví čas, kolik věnují protažení a věnují mu hodně. My se rozcvičujeme jen krátce. Možná bude fajn změnit prvky v tréninku, ale to až po návratu," uvedla.