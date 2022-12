Cupra míří do seriálu elektrických formulí

Již v lednu se na závodních tratích, které náleží do seriálu Formulí E objeví ve startovním poli také dva monoposty s logy španělské značky Cupra. Ta se rozhodla vstoupit do tohoto odvětví motorsportu společně s německou tuningovou firmou ABT Sporstline.

„Závodění tvoří základ DNA značky Cupra – a my toužíme po vítězství,“ řekl Wayne Griffiths, předseda představenstva společnosti CUPRA. „Nastal správný čas pro další velký skok vpřed. Vstupujeme proto do nejvyšší kategorie světového elektrického motoristického sportu. Nemohu se již dočkat, až uvidím tým ABT CUPRA Formule E bojovat v srdci nejikoničtějších globálních velkoměst. Vstup do Formule E, jedinečné platformy pro motoristický sport, umocňuje naši ambici stát se opravdu globálně významnou značkou s cílem inspirovat svět z Barcelony,“ uvedl.

Značka vstupuje do Formule E v sezóně, kdy začnou platit nová technická pravidla. Například výkon motorů pohánějících obě nápravy se zvýší až na 470 koňských sil. Vozy budou schopny vyvinout maximální rychlost až 320 kilometrů v hodině.

Pro sezonu 2023 podepsali s týmem Cupra ABT smlouvu jezdci Robin Frijns (Nizozemí) a Nico Müller (Švýcarsko) .

Konkurenty tohoto týmu budou stáje vytvořené dalšími automobilkami. Například DS, Mahindra, Porsche či Nio.

Ve sféře „elektrického motorsportu“ již Cupra působí řadu let. Účastní se například offroadových podniků Extreme-E nebo seriálu cestovních vozů s výhradně elektrickým pohonem.

Poprvé Cupru ABT uvidíme na závodní trati 14. ledna v Mexiku. Sezóna pak skončí na konci července v Londýně.

Autonaelektřinu.cz